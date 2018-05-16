130 adet hız tespit kamerası alınıyor

Resmi Gazete’nin 14 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan karar uyarınca, Bakanlar Kurulu, tehlikeli kavşak ve yol kesimlerinde kurulmak üzere daha önce 100 adet alınan ve henüz kurulmayan hız tespit kameralarına 30 adet daha eklenmesine karar verdi.

Alınan, Point-To-Point kameralarından dört tanesi iptal ediliyor.

Bakanlar Kurulu, 26 Mart 2014 tarihinde tedarikçi firma ile imzalanan proje kapsamında 3. Etap Tedarik Sözleşmesi’nde bulunan 9 adet Point-To-Point kamera sistemlerinin 4 tanesinin iptal edilerek yerine 30 adet Sabit Görüntülü Hız Tespit Kamerası tedarik edilmesi hususunda Trafik Dairesi Müdürlüğü’nü yetkili kıldı.