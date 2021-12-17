  • BIST 2.084,47
  • Altın 943.60660
  • Dolar 16.4525
  • Euro 18.5089
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

1300 Ayaklı Kırkayak Keşfedildi

» »
Avustralya'da bir madende dünyanın en uzun 1300'den fazla bacağı olan kırkayağı bulundu.
1300 Ayaklı Kırkayak Keşfedildi

İsimlerine rağmen, şimdiye kadar dünyada 750’den fazla bacağı olan hiçbir kırkayak türüne rastlanamamıştı. Ancak bugün Avustralya’dan gelen habere göre, bir madenin derinliklerinde 1000 ayağı olan kırkayak keşfedildi.

Uzmanlar kırkayağın bin 306 bacağı olduğunu belirtirken, “Euillipes persephone” isimli yeni bir türe ait olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, Avustralya’nın Eastern Goldfields Eyaleti’nin madencilik alanında yeraltında bulunan bu yeni türün antenli ve gagalı koni şeklinde bir kafadan oluşan uzun, iplik benzeri bir gövdeye sahip olduğu belirtildi.

Blacksburg’daki Virginia Tech’ten Paul Marek, meslektaşlarıyla birlikte, Avustralya’nın Eastern Goldfields Eyaletinin maden alanında kırkayağı bulduklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyaca ünlü yılbaşı kutlaması iptal oldu05 Aralık 2021 Pazar 19:19
  • Dağcının, Mont Blanc’ta bulduğu değerli taşların yarısı ona ödül olarak verildi05 Aralık 2021 Pazar 15:55
  • ZMO Başkanı Uluçam: Ekilebilir tarım arazilerinin her geçen gün azalması endişe verici boyutta04 Aralık 2021 Cumartesi 12:16
  • Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan genç direk dansı yapıyor02 Aralık 2021 Perşembe 19:15
  • Kahve ağız kokusu yapar mı?01 Aralık 2021 Çarşamba 23:40
  • Eti: Negro bisküvimizin adını Nero olarak değiştiriyoruz01 Aralık 2021 Çarşamba 14:30
  • Derin sırt dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Avşar için 200 şişe şampanya açıldı..01 Aralık 2021 Çarşamba 12:14
  • Karın kaslarını sergileyen Elliot Page, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu29 Kasım 2021 Pazartesi 17:59
  • NASA’dan kritik uyarı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 16:06
  • Bilimsel araştırma ortaya koydu: Tüm kedilerde psikopatlık var28 Kasım 2021 Pazar 22:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti