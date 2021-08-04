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132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi

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132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi
132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi

"Toplam 17.152 test yapıldı, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.152 olup, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlanmış, 169 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından deniz yolu,5 kişi ise hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 102 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4

İskele

İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1

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