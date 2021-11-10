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133 yeni vaka tespit edildi 2 yeni can kaybı yaşandı!

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir.
133 yeni vaka tespit edildi 2 yeni can kaybı yaşandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir.

33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele  Bölgesi'ndendir.

10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958

Toplam Vaka Sayısı: 23.818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1389 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1140

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 326

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 445

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6278

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.731

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