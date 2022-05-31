133 yıllık şato 3,5 milyon dolara satışa çıktı

Denver'da 19. yüzyıldan kalma bir kale 3,5 milyon dolara satışa sunuldu. Şatonun şimdiki sahipleri 2019'da 1,58 milyon dolara aldıkları mülkü, pandemi boyunca yenilediklerini belirtiyor.

Mimarı William Lang, 1889’da kaleyi tasarladı. Lang, kaleyi 22 inç kalınlığında lav taşlarıyla inşa etti.

Evin (şatonun) şu anki sahipleri, Realtor.com’a verdiği demeçte, 2019’da 1,58 milyon dolara satın aldıklarını ve pandemiyi tüm evi yenilemekle geçirdiklerini belirtti.

Yenilemeden sonra da mevcut liste fiyatı, 2019 satış fiyatına göre yüzde 122,2’lik bir artış gösterdi.

Kalenin özellikle merkezi bir noktada yer almasına dikkat çekildi. Ayrıca ABD Ulusal Tarihi Yerler Kaydı’nda yer alan şato, korunmaya değer olarak görülüyor.

Lang, mimari tasarımında taret kullanımıyla tanınıyordu, kalenin tanıtıldığı videoda da bu özelliğe dikkat çekiliyor.

Bunun yanında oturma odasında elle oyulmuş bir şömine bulunuyor. Mutfak son derece modern bir tasarıma sahip.

Boş alanlar bile özel dokunuşlarla sanatsal izler barındırıyor. Merdiven boşluğunun sahanlıklarından birinde vitraylı bir tavus kuşu penceresi olması gibi…

Kalede sekiz yatak odası, 10 banyo bulunuyor.