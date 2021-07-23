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135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Son 24 saate toplam 13.285 test yapıldı, 104'ü yerel 135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi taburcu edildi…
135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de son 24 saatte 13.285 test yapıldı, 104'ü  yerel 135 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 27 işi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre vakaların 6’sı yurt dışından hava yolu ile gelirken, 25 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında tutuldu. 104 kişi ise yerel vaka olarak açıklandı.

Tespit edilen vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 43 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa,13 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

Lefkoşa Merkez-4 / Gaziköy-3 / Gönyeli-6 / Haspolat-4 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-2 / Taşkınköy-1/ Marmara-1

GİRNE

Girne Merkez-9 / Çatalköy-6/ Alsancak-6 / Karaoğlanoğlu-4 / Doğanköy-4 / Karakum-1/ Lapta-6 / Karşıyaka-1/ Yukarı Girne-1/ Dikmen-3 / Boğazköy-1/ Esentepe-1

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Merkez-4 / Yeniboğaziçi-1/ Tatlısu-1/ Görneç-4 / İnönü-1/ Mutluyaka-2/ Karakol Bölgesi-2 /Çanakkale-1/ Dumlupınar-2 / Güvercinlik-1

İSKELE

Mehmetçik-1/ Ziyamet-1

GÜZELYURT

Yayla-3 / Bostancı-2 / Güzelyurt Merkez-6 / Gayretköy-1 / Şahinler Köyü-1

LEFKE

Lefke Merkez-2 / Doğancı-1

23 TEMMUZ 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.285 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 135

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 104

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.793.391   

Toplam Vaka Sayısı: 10.438 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9090

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1310 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1102

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 38 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 653

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 234

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 269  

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3180

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.868

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