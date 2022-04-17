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136 Vaka 1 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.042 olup, 1 kişi vefat etmiş, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır”
136 Vaka 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.042 olup, 1 kişi vefat etmiş, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır”

68 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

17 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.042

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.641.182

Toplam Vaka Sayısı: 92.107

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.390

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2486

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2453

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 233

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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