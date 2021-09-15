  • BIST 1.423,970
  • Altın 485,76
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

13840 test 95 pozitif vaka

» »
KKTC’de son 24 saatte toplam 13.840 test yapıldı, 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti...
13840 test 95 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte toplam 13.840 test yapıldı 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 4 kişi yurt dışından KKTC’ye gelirken, 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunurken, 73 kişi ise yerel vakadır.

Vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.

15 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.840  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18  

Yerel Vaka Sayısı: 73

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .645.401

Toplam Vaka Sayısı: 18.392 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.655

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1664

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1588

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3294

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 742

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 625

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5139 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 49.442

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KEİ’den Hayvansal ve Tarımsal Amaçlı Su Kuyularına Elektrik Altyapısı Desteği15 Eylül 2021 Çarşamba 17:18
  • Asgari Ücret Belirlendi!15 Eylül 2021 Çarşamba 17:13
  • KTOEÖS, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde Protesto Eylemi Gerçekleştirdi15 Eylül 2021 Çarşamba 16:33
  • Rogers, Kıb-Tek’e Alınan Yakıtla Halkın Sağlığının Riske Atıldığını Savundu15 Eylül 2021 Çarşamba 16:32
  • KTÖS DR. Suat Günsel İlkokulu Önünde Basın Açıklaması Yaptı15 Eylül 2021 Çarşamba 16:28
  • “UBP Kıbrıs Türk Halkı’nın özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir partidir”15 Eylül 2021 Çarşamba 16:02
  • Kıb-Tek'e Alınan Akaryakıt Şartnameye Uygun Değil!15 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
  • PGM'den Sahte Dolar Uyarısı!15 Eylül 2021 Çarşamba 14:57
  • 18 Kişiye Yasal İşlem!15 Eylül 2021 Çarşamba 14:57
  • 24 Yaşındaki Kayıp Genç Bulundu!15 Eylül 2021 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti