13840 test 95 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte toplam 13.840 test yapıldı 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 4 kişi yurt dışından KKTC’ye gelirken, 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunurken, 73 kişi ise yerel vakadır.
Vakalardan 20 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir.
15 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.840
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18
Yerel Vaka Sayısı: 73
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .645.401
Toplam Vaka Sayısı: 18.392
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.655
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1664
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 68
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1588
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 73
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3294
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 742
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 625
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5139
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 49.442
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