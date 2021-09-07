  • BIST 1.454,740
  • Altın 482,06
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

139 Yeni Vaka, 2 Ölü!

» »
139 Yeni Vaka, 2 Ölü!
139 Yeni Vaka, 2 Ölü!

"Toplam 12.720 test yapıldı, 103'ü  yerel 139 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.720 olup, 103'ü yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş,188 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 103 kişi ise yerel vakadır.

50  kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

7 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.720   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 103

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .523.145

Toplam Vaka Sayısı: 17.394  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.383

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1942

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1682

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 114

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

  Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4036

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 617

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4041 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 45.556

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğaz Ağrıları İçin 10 Doğal Çözüm06 Eylül 2021 Pazartesi 20:15
  • Uyku apnesi birçok hastalığa zemin hazırlıyor06 Eylül 2021 Pazartesi 19:30
  • Vücudunuzdaki benlerin çoğalma nedenleri06 Eylül 2021 Pazartesi 19:15
  • Bağışıklığınızı gözden geçirmenin tam zamanı06 Eylül 2021 Pazartesi 15:02
  • Tükenmişlik sendromu mu depresyon mu06 Eylül 2021 Pazartesi 14:32
  • Çocuğunuzun sırtını ve belini 3 ayda bir kontrol edin06 Eylül 2021 Pazartesi 14:02
  • Fransa’nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Covid-19 aşısı bütün yetişkinler için zorunlu oldu06 Eylül 2021 Pazartesi 13:19
  • Avustralya'da karantina denetimi için yüz tanıma ve jeolokasyonlu telefon uygulaması06 Eylül 2021 Pazartesi 13:04
  • Dünyanın en zor ameliyatı: Bebeklerin kafalarını ayırdılar06 Eylül 2021 Pazartesi 13:01
  • Pandemide hareketsiz kalmayın06 Eylül 2021 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti