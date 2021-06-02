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13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi

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13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi
13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi

"Toplam 7581 test yapıldı, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez-3 

Gazimağusa 

Ulukışla-2  

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691 

Toplam Vaka Sayısı: 7359  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613

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