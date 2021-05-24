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13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

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13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı
13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir. 

"Toplam 8582 test yapıldı, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara -1 / Değirmenlik-1/ Kızılay-1 / Haspolat-2 


Girne 

Girne Merkez- 1 / Çamlıbel-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Sakarya-2 / Karakol-1 

Lefke 

Yedidalga-1 

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8582  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 167. 790 

Toplam Vaka Sayısı: 7103 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6778 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 264  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 79 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 912 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5955

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