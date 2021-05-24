13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13’ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

"Toplam 8582 test yapıldı, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8582 olup, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara -1 / Değirmenlik-1/ Kızılay-1 / Haspolat-2



Girne

Girne Merkez- 1 / Çamlıbel-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Sakarya-2 / Karakol-1

Lefke

Yedidalga-1

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8582

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 167. 790

Toplam Vaka Sayısı: 7103

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6778

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 292

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 264

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 79

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 540

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 912

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5955