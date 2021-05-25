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13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi

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"Toplam 9361 test yapıldı, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi" 
13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 19 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

3 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1 

Girne 

Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Baykal-1 

Lefke 

Yedidalga-1 

24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151 

Toplam Vaka Sayısı: 7121 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 68  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 213 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 767 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6168

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