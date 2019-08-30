13’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde nefes kesen performanslar

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kurumlar ve derneklerle birlikte organize ettiği 13’üncü Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde ikinci gece ekiplerin muhteşem dans gösterilerine sahne oldu.

Çağlayan Parkı’nda kalabalık bir izleyici topluluğunun takip ettiği gösterilerde 3 yerli, 4 de misafir ülke ekibi sahne aldı.

Müzikleri, dansları ve kostümleri ile geceyi renklendirdiler

Gösterilerde GÖÇTAŞ, HASDER, ASD yanında Macaristan, Polonya, Türkiye ve Meksika’nın halk dansları ekipleri nefes kesen performanslara imza attılar.

Yerli gruplarımızın ülkemiz kültürünün çok değerli halk danslarını kusuruz şekilde ortaya koyması büyük beğeni kazanırken, coşkuyu da arttırdı.

Polonya ve Macaristan ekipleri ülkelerine özgü kostümleri, farklı müzikleri ve dansları ile izleyenleri etkiledi.

Edirne’den gelen Türkiye halk dansları ekibinin başta harmandalı zeybek efe oyunu olmak üzere Türk kültürünü en iyi şekilde yansıtan performansları yoğun alkış aldı.

Gecenin en renkli ekiplerinden biri Meksika olurken, gerek şarkı, gerekse de oyun performansları Lefkoşa’nın kalbinde Latin havaları estirdi.

Maskeli ve kostümlü gösteri ise etkinlikte yer alan çocukların en çok keyif aldığı anları oluşturdu.

Başkan Harmancı gösterileri minik hayranı ile birlikte izledi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gösterileri minik bir hayranı ile beraber izlerken, kendisine festival komitesi başkanı Mustafa Özgü ve dernek temsilcileri eşlik etti. Kıbrıs Halk Danslarının vazgeçilmezi orak çevirme oyununu ayakta alkışlayan Başkan Harmancı, diğer tüm başarılı performansları da dikkatle takip etti.

Çifte festival coşkusu yaşanacak

Festivalde bugün (30 Ağustos Cuma) saat 16.00’da yine Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa Çocuk ve Gençlik Şenliği kapsamında Radyo Juke’un DJ performansları ve Grup Rast Konseri yer alacak. Saat 20.00’de ise Ortaköy Sancaktar Kalebey Parkı’nda FOGEM, Gençlik Merkezi ve misafir ülke ekipleri sahne alacak.

31 Ağustos Cumartesi ise hem Çağlayan, hem de Lefkoşa’da çifte festival heyecanı yaşanacak.

13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde saat 20.00’den itibaren sahne gösterileri, DJ performansları, Radyo Juke Canlı Yayını ve Fikri Karayel konseri yer alacak.

Haspolat Kültür Sanat Festivali 31 Ağustos’da başlıyor

Haspolat Kültür Sanat Festivali ise kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 19.30’da 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali konuk ekipleri gösteri sunacak. Saat 21.00’de Arda Gündüz’ün konseri, ardından ise LTB Haspolat Çocuk Modern Dans ekibi ve LTB Gençlik Meclisi Orkestrası gösterileri gerçekleştirilecek ve ardından saat 22.15’te Gizem Akbil ft. Caravan Blue sahne alacak.