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14-25 Aralık tarihlerinde Mevlevi’de havan atışları yapılacak

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14 Aralık- 25 Aralık tarihleri arasında Mevlevi Bölgesinde Havan Atışları yapılacak.
14-25 Aralık tarihlerinde Mevlevi’de havan atışları yapılacak

14 Aralık- 25 Aralık tarihleri arasında Mevlevi Bölgesinde Havan Atışları yapılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihte 07.00 ile 21:00 saatleri arasında can ve mal emliyeti açısıdan, belirtilen bölgelere girilrnemesi gerektiği vurgulandı.

Bu bölgeler, Batıda: Yuvacık köyü 500 metre Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hatıın doğusu, Doğuda: Tutukçu Tarlası-Gürkan Burnu hattının batısı, Güneyde: Yuvacık köyü 500 ııı. Güneydoğusu, Soğan Tarlası 500 m. Doğusu hattın kuzeyi, Kızeyde: Kalkanlı 700 m. Doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi. 

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