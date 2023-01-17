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14 Akademisyenin işine son verildi!

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14 Akademisyenin işine son verildiği öğrenildi.
14 Akademisyenin işine son verildi!

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde görev yapan 14 Akademisyenin işine son verildiği öğrenildi.

 

Daha önce de  maaş ödemeleri de ertelenmişti

29 Ağustos günü ODTÜ rektör yardımcısı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörlüğü tarafından gönderilen e-postada akademik çalışanlara 31 Ağustos’ta ödenmesi gereken maaşlarının ödemesinin süresiz olarak ertelendiği bildirildi. 

Bilgi almak isteyen çalışanlar Kıbrıs Kampüsü'ndeki rektörlük binasında kendilerine açıklama yapabilecek kimseyi bulamadı. 

Bugün itibariyle maaşlarını hâlâ alamamış olan akademisyenlerin bu mağduriyetlerinin ne zaman ve nasıl giderileceği belirsizliğini koruyor.

Çalışanlara gönderilen e-posta şöyle: 

“Değerli Akademik Personelimiz,

Ağustos ayına ait maaş ödemeleri 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılamayacaktır. Maaş ödeme tarihi ile ilgili yeniden bilgilendirme duyusu yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Kampus Rektörlüğü”

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