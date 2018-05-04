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14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam KKTC CSO konseri var

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14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’nda KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri’ne ev sahipliği yapacak. 
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam KKTC CSO konseri var

Fransız şef Chloé van Soeterstede yönetiminde ve Berlin Filarmoni Orkestrası solisti Alman çellist Knut Weber’ in solist olarak yer alacağı KKTC CSO Konseri’nde Schumann’ın La minör Çello Konçertosu ile Beethoven’in Eroica Senfonisi yorumlanacak. Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre her iki eser de KKTC’ de ilk kez seslendirilecek.

SONRAKİ İKİ ETKİNLİK

Salı akşamı ise  Ezgi Anıl “Paquito” Flamenko Guitar Resitali’nin yer alacağı festival, 12 Mayıs Cumartesi akşamı Festival Kapanış Konseri’nde yer alacak olan 3 Tenor Konseri ile sona erecek. 

3 Tenor Konserinde Ankara Devlet Operası solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ ın eşliğinde Granada, Solamente Una Vez, Manhal De Carnaval, Dicitancello Vuie, Funiculi Funicula, O sole mio, Marecchiare, La Spagnola, Torna a Surriento gibi Napoliten şarkılarının yanında Türk, Azeri ve Kıbrıs Türkülerinden örnekler de seslendirilecek.

FESTİVAL

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ile  Deniz Plaza Ana Sponsorluğunda ve  Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Tüm konserlere giriş için biletler 40 TL den; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve Konser girişinden temin edilebiliyor.  Ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 / 0392 815 75 40 telefon numaralarına veya Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasına başvurulabilecek.

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