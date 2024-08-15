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14 bin 200 dolar değerindeki kabloyu çalıp, 114 bin TL’ye sattılar

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Alayköy’de meydana gelen kablo hırsızlığı meselesiyle ilgili tutuklanan H.Ö. ve A.K. mahkemeye çıkarıldı.
14 bin 200 dolar değerindeki kabloyu çalıp, 114 bin TL’ye sattılar

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ahmet Çapkın, zanlıların “sirkat, kasti hasar, mülke tecavüz ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların 2 11.08.2024 Tarihinde saat 03:15 raddelerinde, Atatürk Caddesi No.252 Alayköy adresinde yapım aşamasında bulunan İ.A.’ya ait Akdoğdu Yem Sanayi isimli yem fabrikasının etrafı tellerle çevrili kuzeye bakan kısmındaki telleri ezerek mülküne tecavüz ettikten sonra fabrikanın güneye bakan avlusu içerisinde bulunan tekerlek üzerinde monteli 200 metre uzunluğunda trafo elektrik kablosunu, şarjlı spiral makinesi kullanılarak kesip kasti hasara uğrattıktan sonra 14 bin 200 Dolar değerindeki 142 metre uzunluğundaki kabloyu çaldıklarını ve LD 732 plakalı araca yükleyip olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

Polis, çalınan kabloların henüz tespit edilemeyen bir yerde yakıldıktan sonra geriye kalan hurdanın Aydınköy’de faaliyet gösteren Canber Metal isimli hurda alım yerine 114 bin TL’ye sattıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlıların önceki gün tespit edilerek, tutuklandıklarını,732 plakalı araç, içerisinde bulunan şarjlı spiral makinesinin emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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