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14. Çilek Festivali 26 Nisan’da başlıyor

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Yeşilırmak ve Yedidalga çilek üreticilerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği çilek festivalinin 14.’sü bu yıl 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.
14. Çilek Festivali 26 Nisan’da başlıyor

Yeşilırmak ve Yedidalga çilek üreticilerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği çilek festivalinin 14.’sü bu yıl 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda, Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla gerçekleştirilecek 14. Geleneksel Çilek Festivali 6 gün sürecek.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Cavit Atalar tarafından verilen bilgiye göre, Yeşilırmak – Yedidalga’yı eskiden olduğu gibi cazibe merkezi haline getirmek ve dünyaya tanıtmak çerçevesinde düzenlenen festival, 26 Nisan Cuma saat 18.00’de Yeşilırmak’ta kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festivalin açılış töreni saat 18.30’da yer alacak. Festival 1 Mayıs Çarşamba akşamı sona erecek.

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