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14. Çilek Festivali yarın 18.00’deki kortej yürüyüşüyle başlayacak

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Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, bu yıl 14.’sü yapılacak Çilek Festivali yarın başlıyor.
14. Çilek Festivali yarın 18.00’deki kortej yürüyüşüyle başlayacak

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi ana sponsorluğunda Yeşilırmak ve Yedidalga muhtarlıklarının katkılarıyla 26 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında altı gün boyunca devam edecek “14. Geleneksel Çilek Festivali” yarın saat 18.00 de Yeşilırmakta Kortej yürüyüşü ile başlayacak. 

Yeşiırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “14. Geleneksel Çilek Festivali”ne tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

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