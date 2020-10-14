14 Ekim 2020 Ekonomi Piyasalarında Son Durum Ne ?

TÜİK tarafından dün açıklanan sanayi üretimi verisi Ağustos ayında yıllık %10,4 artışla beklentileri aştı. Pandemi sürecinde yıllık %31,3 daralma gösteren sanayi üretimi Temmuz’da %4,4 artışın ardından Ağustos’ta beklentilerin oldukça üzerinde arttı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye büyüme tahminlerinde bir değişikliğe gitmedi. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye’nin 2020’de %5 küçülüp, 2021’de %5 büyüme ile toparlanacağı tahminini korudu. Kurum, Türkiye’de yıllık tüketici fiyatlarının 2020 ve 2021’de ortalama %11,9 artmasını bekliyor. 2020 ve 2021 yılsonu TÜFE beklentisi ise %12 olarak tahmin edildi. İşsizlik tarafında ise IMF Türkiye’de 2020’de %14,6, 2021’de %12,4 oranında işsizlik bekliyor

ABD tarafında ise dün enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE, Eylül ayında aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %1,4 geldi. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,2 ve yıllık %1,7 ile beklenti dahilinde zayıf kalmaya devam etti. Pandemi öncesinde Fed’in faiz politikasındaki en önemli gösterge olan enflasyondaki hedef %2 idi ve bu seviyeye doğru yükselişe paralel faiz artışı yapan kurul, pandemi öncesinde enflasyonun zayıflaması ve küresel şartların da zorlaşması ile faiz artışına ara vermişti.

Almanya'da ise yıllık enflasyon, eylülde sıfırın altında kalarak yüzde eksi 0,2 ile Ocak 2015’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde 2019'un aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde eksi 0,2 seviyesine geriledi. Böylece ülkede Ocak 2015’ten (eksi 0,3) beri enflasyonda en düşük seviye görüldü.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,8879 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,9146 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,2929 GBPTL kuru ise 10,2345 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL 10,2344 kuru EUR/TL kuru 9,3059 GBP/TL kuru ise 10,2345 seviyesinden işlem göremeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise bugün Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika tarafından Üretici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi’nden Sanayi Üretimi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.