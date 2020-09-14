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14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ?

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14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ?
14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ?

Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda A Para'ya katılarak değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen altının yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek zor ifadelerini kullandı…

 

ATA ALTIN

Alış: 3.117,80

Satış: 3.133,90

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.098,00

GRAM ALTIN

Alış: 466,12

Satış: 466,23

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 759,00

Satış: 767,40

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

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