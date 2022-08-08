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14. Geleneksel Baraka Yaz Kampı yapıldı

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Baraka Kültür Merkezi’nin düzenlediği ve kültür-sanat temalı etkinliklerin yer aldığı yaz kampı,4-7 Ağustos tarihleri arasında Limnidi’de gerçekleştirildi. Hem yetişkinlere ve gençlere hem de çocuklara uygun aktivitelerle dolu geçen kampa 50’ye yakın kişi
14. Geleneksel Baraka Yaz Kampı yapıldı

 katıldı. Kampçılar, hem eğlendi hem de birlikte üretmenin ve çeşitli konularda söyleşiler yaparak kendini geliştirmenin keyfini yaşadı.

4 Ağustos akşamı başlayan kampın açılış etkinliğinde Fikret Demirağ’ın “Limnidi Ateşinden Bugüne” kitabından şiir dinletisi sunuldu. Ayrıca bölgenin tarihi ve kültürel özellikleri ile Kıbrıs muflonları hakkında bilgiler verildi. Rekabetin değil dayanışma değerinin ön plana çıktığı açılış oyunlarının ardından kazanan takım, ödüllerini tüm kampçılarla paylaştı.

5 Ağustos Cuma sabahı gerçekleşen “Emeğin Kıbrıs’ı için devrimci sanat nasıl olmalı?” panelinde hem Baraka aktivistlerinin sunumları hem de katılımcıların fikirleri ortaya konarak, aydınlık yarınlar için nitelikli bir devrimci sanatın gerekliliği, eleştiri kültürünün önemi, sanatın dönüştürücü ve eğitici gücü üzerinde duruldu. Panel esnasında çocuklar için taş toplama ve boyama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Aynı gün gerçekleşen spor aktiviteleri, her yaştan katılımcıya neşeli anlar yaşatırken fiziksel ve zihinsel becerilerinin gelişmesine de katkıda bulundu. Katılımlı dans etkinliğinde ise kampçılar Kıbrıs halk dansları ile Türkiye coğrafyasından halaylar ve modern danslar öğrenerek birlikte icra etme fırsatı buldu.

6 Ağustos Cumartesi sabahı “Gelecek nasıl özgürleşecek?” temalı forumda gençlik, ekoloji, LGBTİ+, feminizm, kültür, sanat ve siyaset başlıkları masaya yatırılarak verimli bir tartışma gerçekleştirildi. Forum süresinde çocuklar için satranç ve drama etkinlikleri yapıldı. 

Gençlerin düzenlediği tiyatro atölyesinde oynanan çeşitli oyunlar, katılımcıları hem eğlendirir hem de düşündürürken Cumartesi akşamı gerçekleşen Sol Anahtarı konseri ile kamp etkinlikleri tamamlandı. Duygu ve coşku dolu konsere bölge halkından izleyiciler de katılarak kampçılarla birlikte şarkılara ve danslara eşlik ettiler.

Baraka dostları, kültür-sanat ve dayanışmayla dolu geçen 14. Geleneksel Baraka Yaz Kampı’nda yeni mücadeleler ve üretimler için güç ve enerji topladılar, bilinçlerini yükselttiler.

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