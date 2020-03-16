“14 gün kuralı”na uymayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

14 gün kuralına uymayarak bu sabah Metehan Geçiş Kapısı’ndan Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, 69 yaşındaki E.T.’nin 14 Mart Cumartesi günü yurt dışından adaya geldiği ve 14 gün karantina süresini evinde geçirmesi gerekirken yasal emirlere uymayarak, Kıbrıs’ın güneyine geçmek maksadıyla bugün saat 06:00 sıralarında Metehan Geçiş Kapısı’na giderek KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildiği kaydedildi.
E.T: hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.