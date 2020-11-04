Güney Kore'de 30 yıl önce işlenen seri cinayet, katilin itirafıyla gün yüzüne çıktı. Ülkenin Suwon kentinde mahkemeye çıkan 57 yaşındaki Lee Chun-jae, 30 yıl önce 14 kadın ve bir çocuğu öldürdüğünü itiraf ederek "Saklamak için çok uğraşmadım. Kolayca yakalanacağımı düşündüm" dedi. Seri katilin kan donduran açıklaması, mahkemede şaşkınlık yarattı.

Güney Kore'de 30 yıl önce toplamda 14 kadın ve bir çocuğa cinsel istismarda bulunduktan sonra kendi iç çamaşırlarıyla bağlayıp öldüren seri katil Lee Chun-jae'in "Daha önce yakalanmadığıma şaşırdım" ifadesi ülkede infaal yarattı.