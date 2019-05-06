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14. Kıbrıs İpek Koza Festivali gerçekleştirildi

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Bellapais Manastırı otopark alanında iki gün süren festivalde, çeşitli müzik dinletileri, dans ve folklor gösterileri ile konserler yer aldı
14. Kıbrıs İpek Koza Festivali gerçekleştirildi

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, Yeşil Barış Hareketi, Bellapais’i Koruma ve Kalkındırma Derneği’nin birlikte düzenlediği 14. Kıbrıs İpek Koza Festivali 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Bellapais Manastırı otopark alanında yapılan festivalde, çeşitli müzik dinletileri, dans ve folklor gösterileri ile konserler yer aldı. Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ve Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir katılarak birer konuşma gerçekleştirdi.

 

Akıncı: El sanatlarına katkı yapıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Bellapais’in sadece Girne’nin değil, Kıbrıs’ın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti. Mustafa Akıncı, elde edilen ipekten yapılan işlerin turizme ve el sanatlarına da katkı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılandığı Beylerbeyi’ndeki (Bellapais) etkinliğin, içerik bakımından da anlamlı olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenleri kutladı.

 

Çeler: En eski festivallerden biri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir ürünü ve bölgeyi tanıtmak için bölge gerçekleşen festivallerin önemine dikkat çekti. Zeki Çeler, 14’ncüsü düzenlenen Bellapais Kıbrıs İpek Koza Festivalinin Girne’nin en eski festivallerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Bakan Çeler, 14 yıl boyunca festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Güngördü: Kooperatif faaliyete geçiyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, 14 yıl önce Yeşil Barış Hareketi girişimiyle başlatılan festivale daha sonraki yıllarda belediyenin de dahil olduğuna dikkat çekti. Nidai Güngördü, festival sayesinde ipek kozası hakkında farkındalık yaratıldğına işaret ederek, bu amaçla yakın zamanda kooperatif kurulduğunu açıkladı. Güngördü, kooperatifin amacının, el işiyle uğraşan ancak satma konusunda sıkıntı yaşayan üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturmak olduğuna vurgu yaptı.

 

Engin: Kültürü gelecek nesillere aktaracağız

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise köyde ipek koza ve el işlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Niyazi Engin, turistler yapılacak tanıtımlar yanında ilkokulda da yapılacak faaliyetlerle bu kültürün gelecek nesillere aktarılacağını sözlerine ekledi.

 

Sahir: Farkındalık yaratılarak sahip çıkıldı

Festivalin kapanışında konuşan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir ise, ipek koza işlerinin yok olmak üzereyken festivale başlandığını ve farkındalık yaratılarak bu değere sahip çıkıldığını dile getirdi. Doğan Sahir, oluşan bu bilinçle ipek böceği ile birlikte dut ağaçlarının da değer kazandığını kaydetti.

 

 

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