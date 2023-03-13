14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin basın toplantısıyla başladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant,14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarının sorunlarından ve çözüm önerilerinden bahsetti.

Sağlıklı yaşamın her bireyin temel hakkı olduğunu belirten Özant, devletin bireylere sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilecekleri sosyo-ekonomik ve kültürel ortamı sağlamasının temel koşul olduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılamaması, hastane ve nitelikli personel sayısındaki önemli eksiklikler nedeniyle ülkede dengeli bir dağılım ve sağlık hizmeti verilemediğini savunan Özant, ülkenin her köşesinde halkın daha kaliteli sağlık hizmeti alması gerektiğini ve tüm paydaşların katılımı ve ortak çalışma ile yeni bir sağlık sistemi oluşturmanın şart olduğunu kaydetti.

Özant, “var olan sorunları ve çözümlerini bildiğimiz halde defalarca dile getirilmesine rağmen neden hükümetlerimiz bunları gerçekleştiremiyor? Bundan sonra KTTB olarak sadece sorunları ve çözümlerine yönelik görüş bildirmekle kalmayacağız, neden yapılmadığının hesabını soracağız hem de bıkmadan usanmadan cevabını alana kadar. Yapılmayanların neden yapılamadığını toplum olarak bilmek hakkımızdır.” Dedi.

Basın toplantısında,sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi; bütçede sağlığa ayrılan payın artırılması; tedavi edici değil koruyucu hekimlik hizmetleri için bütçenin artırılması ve personel istihdam edilmesi; acil hizmetlerin güçlendirilip, desteklenmesi; ilçelerde hizmet veren hastanelerin kadroları ve alt yapılarının tamamlanması; yarım kalmışhastanelerin şeffaf ihalelerle bitirilmesi; Sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında kadrolar ile koşulların iyileştirilmesi; etkin bir Genel Sağlık Sigortası ile hastaların hekim seçme hakkının sağlanması, özel sağlık kurumlarının sisteme entegre edilmesi ve kamu sağlık kurumları üzerindeki yükün hafifletilmesi ile binaların depreme dayanıklılık raporlarının açıklanması da talep edildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl de bu yıl tıp haftasında Oda olarak en önemli misyonları olan eğitimden yola çıkarak geleceği şekillendirecek olan gençler ile sağlık bilimlerinde hizmet veren meslekler konusunda bilgilendirme toplantıları yapma kararı aldıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu da Kıbrıs’ta ağız ve diş sağlığı hizmetlerine değindi.