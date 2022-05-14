14 Mayıs 2022 Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler

LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:106 YENİŞEHİR BELÇA MARKET YANI OTOBÜS TERMİNALİ YANI
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GÜNEY ECZANESİ
YZB. TEKİNYURDABAK CAD. NO:12 MURAT ELEKTRONİK YANI , İSTANBUL PERDE KARŞISI ORTAKÖY
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HARİKA OTAĞ ECZANESİ
CEBECİ SOK. 25 İŞ BANKASİ YANI YENİKENT GÖNYELİ
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GAZİ MAĞUSA
ECE ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI ÖZEL YAŞAM HASTANESİ YANI
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CEREN ECZANESİ
PAPATYA APT. NO:2 LARNAKA YOLU ANIT ÇEMBERİ
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GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
KURTULUŞ CAD. MİNİMAL PLAZA N0:6 DOĞANKÖY ( BELLAPAİS YOLU STARLİNG KARŞISI
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NURÇAĞ ECZANESİ
ŞHT. DURSUN ÖZSARAÇ SOK. NO: 6/2
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİREGE APT. 169 A LAPTA
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GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
PİYALE PAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ NO:7
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LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
ATATÜRK CAD. 26/A
08:00-22:00 (22:00-00:00 ARASI ON-CALL SİSTEMİ)
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
AKDOĞAN
13.30 – 19.00
GÜLTEN VELİ ECZANESİ ÜST MESARYA
KARAVEZİRLER PETROL, 79/B CUMHURİYET CADDESİ, CİHANGİR LEFKOŞA
13.30 – 19.00
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
08:00-22:00 (ONCAL SİSTEMİ OLMAYACAKTIR.)
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
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