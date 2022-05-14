  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler

» »
14 Mayıs 2022 Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler
14 Mayıs 2022 Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler

LEFKOŞA

AKDENİZ ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:106 YENİŞEHİR BELÇA MARKET YANI OTOBÜS TERMİNALİ YANI
08:00-00:00

GÜNEY ECZANESİ
YZB. TEKİNYURDABAK CAD. NO:12 MURAT ELEKTRONİK YANI , İSTANBUL PERDE KARŞISI ORTAKÖY
08:00-00:00

HARİKA OTAĞ ECZANESİ
CEBECİ SOK. 25 İŞ BANKASİ YANI YENİKENT GÖNYELİ
08:00-00:00

GAZİ MAĞUSA

ECE ECZANESİ
MUSTAFA KEMAL BULVARI ÖZEL YAŞAM HASTANESİ YANI
08:00-00:00

CEREN ECZANESİ
PAPATYA APT. NO:2 LARNAKA YOLU ANIT ÇEMBERİ
08:00-00:00

GİRNE

AYDIN LİFE ECZANESİ
KURTULUŞ CAD. MİNİMAL PLAZA N0:6 DOĞANKÖY ( BELLAPAİS YOLU STARLİNG KARŞISI
08:00-00:00

NURÇAĞ ECZANESİ
ŞHT. DURSUN ÖZSARAÇ SOK. NO: 6/2
08:00-00:00

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİREGE APT. 169 A LAPTA
08:00-00:00

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ
PİYALE PAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ NO:7
08:00-00:00

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
ATATÜRK CAD. 26/A
08:00-22:00 (22:00-00:00 ARASI ON-CALL SİSTEMİ)

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ
AKDOĞAN
13.30 – 19.00

GÜLTEN VELİ ECZANESİ ÜST MESARYA
KARAVEZİRLER PETROL, 79/B CUMHURİYET CADDESİ, CİHANGİR LEFKOŞA
13.30 – 19.00

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI
08:00-22:00 (ONCAL SİSTEMİ OLMAYACAKTIR.)

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rogers, meşruluğunu yitirmiş bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu söyledi13 Mayıs 2022 Cuma 19:05
  • 48 Vaka13 Mayıs 2022 Cuma 18:51
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.13 Mayıs 2022 Cuma 17:36
  • Erhürman: Mücadele hem Meclis’te hem sokakta devam edecek, demokrasiyi herkes öğrenecek13 Mayıs 2022 Cuma 17:22
  • Hükümet programı Başbakan Ünal Üstel tarafından okunuyor13 Mayıs 2022 Cuma 17:15
  • Başbakanlık: Türkiye’den AKSA borcu için 560 milyon TL geliyor13 Mayıs 2022 Cuma 17:14
  • Çiğ süt fiyatları açıklandı13 Mayıs 2022 Cuma 16:22
  • Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama13 Mayıs 2022 Cuma 16:17
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?13 Mayıs 2022 Cuma 15:31
  • İskele Belediyesi'nin verdiği ruhsat Kıyı Emrinamesine aykırı bulundu! Bina yıkılmaya başlandı...13 Mayıs 2022 Cuma 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti