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14 Mayıs'ta eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

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14 Mayıs'ta eczanelerin çalışma saatleri değişiyor
14 Mayıs'ta eczanelerin çalışma saatleri değişiyor

Eczanelerde bugün değişen çalışma saatleri, mesailerde yaz saati uygulamasına geçilmesiyle 14 Mayıs’ta yeniden değişecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin açıklamasına göre, 3 Mayıs -14 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt bölgesindeki eczaneler hafta içi 08.00 - 19.00, Cumartesi 08.00 -13.30 saatleri arasında çalışacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında açık olacak.

KARPAZ VE MESARYA’DA ECZANELER AKŞAM 20.00’YE KADAR AÇIK OLACAK

Karpaz ve Mesarya bölgesinde bulunan eczaneler ise bu yıldan başlayarak ilk kez hafta içi 08.00 - 20.00; Cumartesi 08.00 -16.00; Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde de 10.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamaya göre eczaneler, 14 Mayıs’tan itibaren, hafta içi 08.00-13.00 ve 15.00-19.00, Cumartesi 08.00 -13.30; nöbetçi eczaneler ise 08.00- 02.00 saatleri arasında açık olacak.

Yaz çalışma saatleri uygulaması 16 Eylül’e kadar sürecek.

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