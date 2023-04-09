14 Mayıs'ta oy kullanacak yurt dışı doğumlu seçmen sayısı kaç?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen listeleri ve detaylarını siyasi partilerle paylaşmaya devam ediyor. Bunlar arasında seçmenlerin doğum yerleri de dahil olmak üzere birçok bilgiye erişilebiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel geçtiğimiz günlerde Suriyeliler başta olmak üzere yurt dışı doğumlu seçmen verilerine dair ayrıntıları gündeme getirdi.

Zaman zaman Suriyeliler başta olmak üzere yabancı kökenli seçmen sayısı tartışma konusu oluyor.

Peki, resmi veriler ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli seçmen sayısı kaç? Yurt dışında kaç seçmen oy kullanacak?

Adıgüzel’in yaptığı açıklamaya göre yurt dışı doğumlu seçmen sayısı yaklaşık 1 milyon 325 bin. Bunların 168 bini Suriye kökenli. İlk sırada 348 bin ile Bulgaristan doğumlular yer alıyor. 209 bin Almanya doğumlu seçmen 14 Mayıs’ta oy kullanabilecek. 24 bin Afganistan doğumlu; 22 bin İran doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen listesinde yer alıyor. 16 bin Irak kökenli, 6 bin de Libya doğumlu kişi listelerde yer alıyor.

Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya doğumlu toplam yurtdışı seçmen sayısı 235 bin 701.

100 seçmenden ikisi yurt dışında doğdu

24 Mart’ta Resmî Gazete’de yayımlanan bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin; yurt dışında 3 milyon 287 bin seçmen oy kullanabilecek. Buna göre toplam seçmen sayısı 64 milyon 191 bin 285. Ancak seçmen listeleri 2 Nisan’a kadar güncellenebildiğinden bu sayıda çok az değişiklik olabilir.

Mevcut bilgilere göre toplam seçmenin yüzde 2’si yurtdışında doğdu.

100 seçmenden 5’i yurt dışında oy kullanacak

Yurt dışındaki seçmenler 14 Mayıs 2023 seçimlerinde özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli rol oynayabilir. Çünkü 3 milyon 287 bin seçmen yurtdışında oy kullanabilir. Bu da toplam seçmen sayısının yüzde 5’ine karşılık geliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de 2 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada bulunarak toplam 221 bin 671 Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandığını, 18 yaş ve üzeri nüfusun ise 163 bin 44 kişi olduğunu bildirmişti