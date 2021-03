14 Örgütten hükümete ortak çağrı yapıldı:

Devletimizin kuruluşundan günümüze, her aşamasında her dönemecinde, damlaya damlaya göl oluşturarak devletimizin varlığına katkı koymuş olan küçüklü büyüklü tüm işyerlerimiz, hizmet sektörünü oluşturan bireyler, ofisler, bürolar, acentemiz, otelcimiz, turizmin paydaşları olan tüm işletmelerimiz, hayvancımız, çiftçimiz, taksicimiz, kahvecimiz, restaurantçımız, büfecimiz, elektrikçimiz, boyacımız, taşeronumuz, müteahhidimiz, sanayicilerimiz, esnafımız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, işsizimiz…vd. Kısacası ülkemizin tüm paydaşları olarak iflası bir kader olarak kabul etmeyeceğiz. Yaralarını sarmaya çalışan, psikolojik travma yaşayan, çoluk çocuğu ile ilgili endişeleri artan insanlarımız, muhtemel işsizlik artışının yaratacağı toplumsal çöküntüye adım adım yaklaşırken, işletmelerimiz feryat ederken kar etme peşinde olan bir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Bu gelişmeleri görmezden gelen bir yönetim şeklini benimsemek devlete yakışmadığı gibi kabul edilebilir de değildir. Çare vardır. Çare; birlikte üretmektir, birlikte paylaşmaktır, birlikte yönetmektir. Bu anlayışla bizler herkese, her kesime eşit ve adil olacak yaklaşım ve kararlara destek vereceğiz.

• Savaştan çıkmış halkına gerektiği gibi davranan bir devlet yaklaşımı bekliyoruz.

• İvedilikle yıllardır gerekli düzenleme yapılmadığından dolayı toplumun her bir bireyinin olumsuz etkisinin bedelini ödediği Faiz Yasası’nın hazırlanıp geçirilmesini istiyoruz.

• Ayrıca salgın dönemindeki enkazı yalnızca bizim sırtımıza bırakmayacak, işletmelerin ayağa kalkabilmesine olanak sağlayacak şekilde devletin varlığını hissedeceğimiz bir yapılandırma yasası istiyoruz.

• Devlete ve bankalara olan tüm borçların ve taahhütlerin, cezasız ve faizsiz olarak salgının sona ermesinden ve ekonominin çarklarının dönmeye başlamasından itibaren en az 6 (altı ay) sonrasından başlamak üzere taksitlendirilmesini istiyoruz.

• Devlet ve özel dahil tüm kira ve kiracı ilişkilerine yasal yapılandırma istiyoruz.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO)

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB)

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB)

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)

Restorancılar Birliği (RES-BİR)

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB)

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)

Birleşik Taksiciler Birliği

Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi