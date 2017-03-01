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14. Orkide Yürüyüşü Pazar günü gerçekleşiyor

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14. Orkide Yürüyüşü Pazar günü gerçekleşiyor
Kanser Arastırma Vakfı’nın (KAV) Telsim ana sponsorlugundaki 14.Orkide Yürüyüşü 05 Mart Pazar saat 10:00’da Kozanköy-Karşıyaka arasında gercekleşiyor.

Kanser Arastırma Vakfı’nın (KAV) Telsim ana sponsorlugundaki 14.Orkide Yürüyüşü 05 Mart Pazar saat 10:00’da Kozanköy-Karşıyaka arasında gercekleşiyor.

Yürüyüşün biletleri 35TL bağış karşılığında Deniz Plazalar ve Telsim Shoplar’dan temin edilebilir.

Gazi Mağusa, Güzelyurt, Lefkoşa,Girne, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden ücretsiz otobüs servisleri olacaktır.

Detaylı bilgi için:
0548 863 49 29
0548 868 05 11

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