14.Ozanköy Pekmez Festivali 26 Ağustos’ta başlıyor

14.Ozanköy Pekmez Festivali 26 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın düzenlediği festivalle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır dijital ortamda duzenlenen festivali bu yil fiziki ortamda gerçekleştireceklerini söyledi.

Güngördü, eski adı “Kazafana” olan köyün Osman Türkay nedeniyle “Ozanköy” adını aldığını anımsatarak, festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Osman Türkay’ın da anılacağını belirtti.

Festival programı hakkında bilgi veren Güngördü, festivalin bölge halkının sosyal yaşamına yeniden renk katacağını vurguladı.

Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun da, 14 yıldır düzenlenen festivalin harnup ve pekmez ürünlerinin üretiminin devamını sağladığını ve bölgenin tanıtımına katkı koyduğunu söyledi.