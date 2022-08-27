“14. Ozanköy Pekmez Festivali” başladı

Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun ve Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü de katıldı.

Festivalde konuşan Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, 2008 yılından beridir festivalin devam ettirildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü ise konuşmasında, akdenizin meyvesi olan harnuba sahip çıkmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, festivalin harnuba çok önemli bir değer kattığını söyledi.

Güngördü, “İki sene önce devletin ve hükümetin yaptığı açılımla harnubun kilosu 3 liradan 7’ye bu sene ise 18 liradan sezonu açtı. Tahminlere göre tüccar 21 TL’ye kadar kilosuna ödenek vermeyi uygun gördü. Bu ağaca daha çok sahip çıkmak ve harup potansiyelini artırmamız gerekiyor.”

Güngördü, Belediyenin yeşil alanlara harnup fidanı dikme kararı aldığını da söyledi.

Ozanköy’ün, uzay şairi Osman Türkay’ın köyü olduğunu belirten Güngördü, “Bu festivalin yaşatılması için ve ona vefa borcu olarak köyde anıt heykelini yaptık. Osman Türkay’ı tanıtmak için önemli bir vesileye sebep olduk. Türkay’ın İstanbul’da bastırdığı kitapları bulduk ve biz de kitaplarını bastırarak kütüphanelere dağıttık” dedi.

Köyün eski isiminin kazafana olduğunu hatırlatan Güngördü, Ozan Osman Türkay’ın adının yaşatılması için köye “Ozanköy” isminin verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış öncesi geleneksel pekmez şırası kaynattı. Tatar, folklor gösterisinin ardından stantları gezerek, harnuptan yapılmış ürünlerin tadına baktı..

Cumhurbaşkanı Tatar festivalde yaptığı konuşmada, bu festivalin kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatmak için ve harnuba sahip çıkmak için düzenlendiğini söyledi.

Kendisinin de Ozanköylü olduğunu belirten Tatar, Ozanköylü olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Tatar, “Ozanköy denildiğinde burada Türklük var, zeytin var, tarih var… Ozan Osman Türkay var… kitaptaki şiirleri önemlidir.. şiirleri bu ükede nereden nereye geldiğimizi ve ülkenin ayrıcalıklarını anlatıyor” dedi.

Tatar konuşmasında, ülke ekonomisinin sürdürülebilmesi için kendi üretimimize sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı.. Harnubun ihraç edildiğini de belirten Tatar, “Harnuba sahip çıkarak yeni fidanların dikilmesiyle, harnup üretimin çoğaltılması ekonomiye, kültüre ve yeşile de hizmet edecektir” dedi.