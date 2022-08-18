14. Ozanköy Pekmez Festivali Başlıyor

Girne Belediyesi tarafından Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, iki yıl aradan sonra Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesinde gerçekleştirilecek. Festival, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Şair Osman Türkay’ın şiirleriyle ilgili sunum, Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunumun yapılacağı festival süresince ayrıca halk dansları gösterileri, harnup ve pekmezin sağlığımızdaki öneminin anlatılacağı sunum, dinleti ve konserler olacak.
Festival Programı:
26 Ağustos 2022 Cuma
19.00 Festival Açılışı ve Konuşmalar
Şira İkramı
Stantların Gezilmesi
19: 30 Halk Dansları Gösterisi
Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
19 :45 Konser
Utku & Gizem Yerebakan
20: 45 Halk Dansları Gösterisi
Orak Kültür - Sanat ve Eğitim Merkezi ( Feslikan Oraklar Grubu)
21: 00 Niyal Öztürk Band
27 Ağustos 2022 Cumartesi
19:00 Sunum ve Şiir Dinletisi
Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Şevket Öznur (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı – Öğretim Üyesi)
Şiir Seslendirme: Ahmet Uçar ( Şair)
( Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı İşbirliğinde )
19: 15 Halk Dansları Gösterisi
Girne Genç Sanatseverler Derneği
19: 30 Konser
İpek Amber & İbrahim Çetiner
20.30 Sunum: Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi
Konuşmacı: Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)
20.45 Tango Dans Gösterisi
Tango Siempre Cyprus
21:00 Konser
Eda Girgin
28 Ağustos 2022 Pazar
19:00 Pekmezli Tatlılar Yarışması
Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)
19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum
Konuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)
19: 30 Halk Dansları Gösterileri
( Hasder )
19: 45 Konser
Tenha
20: 45 Pekmezli Tatlılar Yarışması Sonuçlarının Açıklanması
21:00 Halk Dansları Gösterisi
Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
21:15 Final Konseri
Hikmet Kurtarıcıoğulları
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