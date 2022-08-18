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14. Ozanköy Pekmez Festivali Başlıyor

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Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Ozanköy Pekmez Festivali 26 Ağustos 2022 Cuma Günü Başlıyor
14. Ozanköy Pekmez Festivali Başlıyor

 

                                                                                                                     

Girne Belediyesi tarafından Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival, iki yıl aradan sonra Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesinde gerçekleştirilecek. Festival, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.

 

Festivalde el işi, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Şair Osman Türkay’ın şiirleriyle ilgili sunum, Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunumun yapılacağı festival süresince ayrıca halk dansları gösterileri, harnup ve pekmezin sağlığımızdaki öneminin anlatılacağı sunum, dinleti ve konserler olacak.

 

Festival Programı:

 

26 Ağustos 2022 Cuma

 

19.00 Festival Açılışı ve Konuşmalar

Şira İkramı

Stantların Gezilmesi

19: 30 Halk Dansları Gösterisi

Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

19 :45  Konser 

Utku  &  Gizem Yerebakan 

20: 45  Halk Dansları Gösterisi

 Orak Kültür - Sanat ve Eğitim Merkezi  ( Feslikan Oraklar Grubu)

 21: 00 Niyal Öztürk  Band

 

27 Ağustos 2022 Cumartesi 

 

19:00 Sunum ve Şiir Dinletisi

Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Şevket Öznur  (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı – Öğretim Üyesi)

Şiir Seslendirme:  Ahmet Uçar ( Şair) 

( Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı İşbirliğinde )

 19: 15  Halk Dansları Gösterisi

 Girne Genç  Sanatseverler Derneği

19: 30  Konser  

 İpek Amber & İbrahim Çetiner

 

20.30 Sunum: Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi

  Konuşmacı: Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)

20.45 Tango  Dans  Gösterisi

Tango Siempre Cyprus

21:00 Konser 

Eda Girgin

 

28 Ağustos 2022 Pazar

 

19:00 Pekmezli Tatlılar Yarışması

Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum

Konuşmacı: Naile Soyel  (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

 

19: 30 Halk Dansları Gösterileri 

               ( Hasder )

 19: 45 Konser

 Tenha

20: 45 Pekmezli Tatlılar Yarışması Sonuçlarının Açıklanması

 

21:00 Halk Dansları Gösterisi

 Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

21:15 Final Konseri

 Hikmet Kurtarıcıoğulları

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