“14. Short Shift Drag 400” yarışlarının ev sahipliğini Değirmenlik Belediyesi yapıyor…

Afrodizyak Organizasyonu Direktörü Umut Madenoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek (03.04.2019), 14 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşecek olan ve KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla, uluslararası düzeyde gerçekleşecek “14. Short Shift Drag 400” yarışı hakkında görüştü.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, gençlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyona Değirmenlik Belediyesi olarak katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Başkan Karavezirler, bütün yarışmacılara şimdiden başarılar diledi.
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