14 Şubat 2017 Salı Burç Yorumları

14 Şubat Salı günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Koç Burcu:

Haftabaşı oluşan yeniay sosyal çevre hareketlerinizi hızlandırabilir sevgili Koçlar. Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geleceğinize yönelik atılımlarınız için her tür başlangıç ve kararınızı bu dönem almak işinize yarayabilir. Bu hafta daha fazla sosyal olmalı, sosyal etkinliklerde bulunmalı ve bu yerlerde daha fazla sosyal iletişim içine girmelisiniz.

Çarşamba günü, işinizdeki ilişkilerin size güzel kapılar araladığını farkedeceksiniz. Güzel bağlantılar işinizde kolay ilerlemenize neden olacak. Vergi, kredi gibi işlerinizi düzene koymak ve halletmek için bu haftadan faydalanabilirsiniz.

Haftasonu özellikle Pazar günü itibarıyla grupsal çalışmalara eğiliminiz artıyor. Olaylara daha fazla toplumsal gözle bakacaksınız. Geleceğinize yönelik planları organize etmenin, çevrenizi bu planlara dahil etmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınız ve fikir alışverişleriniz artmaya başlıyor.

Boğa Burcu:

Bu haftabaşı oluşan Yeniay, kariyer hayatınızda önemli başlangıçları ve yenilikleri karşınıza getirecek sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. İşinize yön vermek istediğiniz konularda, yeni başlatacağınız projelerde, kariyer adımlarınızda ve ailevi konularda bu Yeniay’ın güzel enerjisinden ve etkisinden faydalanmaya özen gösterin.

Çarşamba günü, hayata bakış açınız esnek ve güzel olabilir. Özellikle kalbi boş olanlar için Çarşamba ve Pazar günü çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Sevdiğiniz insandan güzel bir teklif alabilir ya da henüz biriyle flört halindeyseniz ilişkinizi bir sonraki aşamaya geçirme kararında olabilirsiniz.

14 Şubat Pazar günü itibarıyla iş ve kariyer konularınız daha da hızlanabilir. Birden fazla işle uğraşmak, hareketli ortamlar içinde bulunmak, iş konularında kafanızın çözüme yönelik çalışması, bir yandan gruplarla birlikte olmak, onların fikirlerine önem vermek gibi etkiler daha fazla önem kazanacak. Kariyerinizle ilgili konularda daha fazla görüşmeler ve konuşmalar içinde olacaksınız.

İkizler Burcu:

Bu haftabaşı oluşan Yeniay sizin seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, hukuk, medya alanlarınızda gerçekleşiyor sevgili İkizler ve yükselen ikizler. Eğer bu alanlardan birinde bir işiniz varsa bu konuların daha fazla öne çıktığını görebilirsiniz. Yine önemli karar ve başlangıçlarınızı bu dönemde yapmalısınız.

Çarşamba günü aile hayatınızda şansı, mutluluğu, bolluğu, bereketi, tadabilirsiniz. Yine hem Çarşamba, hem de Pazar günleri, işinizle ilgili önemli girişimlerde ve aynı zamanda ailevi konularda, şans sizden yana olacak. Karşınıza birden fazla fırsat çıkabilir.

14 şubat Pazar günü itibarıyla her türlü eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivite için uygun zamanlara giriş yapacaksınız. Yurtdışı ve yabancılarla, eğitim, yayıncılık ve medya ile ilgili konularda yapacağınız anlaşmalar, konuşmalar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Kariyerinizde ilerlemeniz için size yardımı dokunacak insanlarla bir arada olup, gelecek kararlarınızı hızlandırabilirsiniz ve bu alanlarda planlar yapabilirsiniz. Uzaktaki akrabanızla olan görüşmeleriniz ve konuşmalarınızda bu süreçten sora bir artış söz konusu olabilir.

Yengeç Burcu:

Bu haftabaşı Kova burcunda gerçekleşen Yeniay, ortaklaşa para alanlarınızda önemli kararları ve başlangıçları karşınıza getirebilir sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Stopajla, vergiyle, krediyle, banka işlemleriyle ilgili her tür konudaki önemli adımlarınızı bu Yeniay sonrası atmalısınız.

Çarşamba günü, özel hayatınızda istediğiniz keyifli, güzel oluşumlar karşınıza gelebilir ve aynı şekilde yakın çevrenizdeki insanlarla ortaklaşa hareket etmeyi etkili bir şekilde başarabilirsiniz. Bir yandan da iletişime dayalı ortaklaşa işlerinizde güzel tekliflere açık olacaksınız.

14 Şubat Pazar günü itibarıyla, finansal konuları konuşmak ve planlamak adına uygun zamanlara giriş yapıyorsunuz. Başkalarıyla iş konusunda finansal ortaklıklar yapmak söz konusu olabilir. Bu süreç, projelerinizde destek göreceğiniz ve destek alacağınız bir süreç olacak. Hayatınızla ilgili finansal değişiklikleri yapabileceğiniz, bu konularda konuşma ve görüşmelerinizi arttıracağınız ve özellikle radikal kararlar alacağınız günler içindesiniz.

Aslan Burcu:

Bu haftabaşı özel hayatınızda güzel bir Yeniay oluşuyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Yeniay zamanı başlatılan işler, atılan adımlar uzun soluklu olacağından özel hayatınız, ikili ilişkileriniz veya ortaklaşa işlerinizle ilgili her tür kararınızı devreye sokabilirsiniz.

Çarşamba günü, iş hayatınızda çok güzel bir teklif karşınıza gelebilir. Parasal olarak gücünüzü ilişkilerden sağlıyorsunuz. Kuracağınız bu sağlam iş ilişkileri size para olarak dönebilecek.

Aynı zamanda aile hayatınızda da 14 Şubat’ta parasal konularda düşündüklerinizi uygulamak çok daha kolay olacak ya da ailenizle bir plan yaptıysanız bu planın tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz.. Yine bu Pazar günü itibarıyla ilişkilerinizle ilgili konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Motivasyonunuz yüksek olacak. Bir anlamda sosyal olmak isteyeceksiniz. Karşı tarafın onayını almak, onunla beraber hareket etmek bu süreçte önemli olabilir. Danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bu konuların da hız kazandığını görebilirsiniz. Ortaklı işlerinizde ortağınızla olan konuşma ve görüşmeleriniz de artmaya başlıyor.

Başak Burcu:

Haftabaşı oluşan Yeniay, iş konularında yeni kararları ve başlangıçları hayatınıza taşıyabilir sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Bu süreçten sonra yeni bir işe başvurabilirsiniz ya da var olan işinizde birtakım yenilikler yapabilir, patronlarınızdan terfi alabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yine bu Yeniayda bir evcil hayvan sahibi olmak istiyorsanız harekete geçmenin tam zamanı. Sağlığınızla ilgili alacağınız kararları da uygulayabilirsiniz.

Çarşamba ve Pazar günleri, şansınız yüksek çalışabilir. Sevdiğiniz insandan alacağınız inanılmaz keyifli teklifler, sanatsal işlerinizde karşınıza gelecek çok güzel fırsatlar ayağınızı yerden kesebilir. Bir yandan da iletişimsel işlerinizde kendinizi çok mutlu ve şanslı hissedecek, yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızı daha fazla kuvvetlendireceksiniz.

14 Şubat Pazar günü itibarıyla artık iş hayatınızda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Sorun yaşadığınız konularda sorunlarınızı çözüme kavuşturmak da her zamankinden kolay olacak. Bir yandan da dolaşım sisteminize dayalı birtakım sıkıntılar yaşıyorsanız kontrollerinizi yaprtırabilirsiniz.

Terazi Burcu:

Haftabaşına bir yeniayla başlıyorsunuz Sevgili Terazi ve Yükselen Teraziler. Bu Yeniay ile beraber sanatsal işleriniz, yaratıcılık gerektiren alandaki tüm işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Yine aşk hayatınızla ilgili karar vermek istediğiniz konular varsa bu Yeniay’ı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir yandan da çocuklarınızın hayatındaki önemli gelişmelerin kararını da bu zamanda alabilirsiniz. Çarşamba günü, aile hayatınızda beklemedik güzel ilişkilerin devreye girmesi söz konusu olabilir. Güzel tekliflerin oluşması, parasal konularda güzel adımların atılması Çarşamba ve Pazar günleri karşınıza gelecek.

14 Şubat Pazar gününden sonra aşk hayatınızda, eğlence alanlarınızda, hobilerinizde, sportif faaliyetlerinizde konuşma ve görüşmeleriniz artıyor. Aşkı daha fazla konuşmaya başlayacaksınız. Yaratıcılık gerektiren işleriniz için, tiyatro, sinema ya da kitap yazmayla alakalı bir projeniz varsa ideal bir dönemdesiniz. Sanatsal konularda yaratıcılığınız çok ama çok yükselecek. Çocuğunuzla ilgili konularda da onunla olan iletişiminiz önemli olmaya başlıyor.

Akrep Burcu:

Bu haftabaşı oluşan Yeniay ev, aile, yuva alanlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınızı destekliyor sevgili Akrep ve Yükselen Akrepler. Emlak alım, satım, kiralama, gayrimenkul, yerleşimle ilgili konular varsa, bu konularda harekete geçmek istiyorsanız işte tam da bu Yeniay’ı kullanabilirsiniz.

Çarşamba günü, geleceğinizi ilgilendiren, iletişime dayalı çok güzel iş teklifleri karşınıza geliyor. Arkadaşlarınız ve yakın çevreniz arasındaki köprüyü iyi bir şekilde oluşturacaksınız. Onlardan çok büyük şanslar göreceksiniz sevgili Akrepler.

Pazar günü, harekete geçmek istediğiniz konularda çevre ve arkadaşlık ilişkileriniz size çok büyük destek sağlayacak. Yine bu Pazar günü itibarıyla ev hayatınızı daha yakından inceleme, evle ilgili planlar yapma ve önemli konuların konuşulması, geçmişte çözülmemiş konu ve olayların yeniden karşınıza gelmesi söz konusu olabilir . İç sesinizi dinlemeniz, ileriye dönük projelerinizde size çok faydalı olabilir sevgili Akrepler. Bu süreçte hem ailenizi hem kendi iç sesinizi dinlemeye özen gösterin.

Yay Burcu:

Bu haftabaşı oluşan Yeniay, yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili konu ve olayları hızlandırabilir sevgili Yay ve Yükselen Yaylar. İletişim, satış, reklam, pazarlama alanlarında paraya dayalı birtakım işleriniz varsa yine bu tarihten sonra yapmaya çalışın çünkü Yeniay zamanı atılan adımlar, uzun soluklu olacaktır.

Çarşamba günü, iş hayatınızda parasal destekleriniz yüksek olabilir ve bunun sonucunda güzel paralı bir iş teklifi karşınıza gelebilir. Yine 14 Şubat Pazar günü, geri planda durduğunuz, daha arkanızı kollayarak, daha dikkatle hareket ettiğiniz konularda şans sizden yana, özellikle toplum önü işlerinizde çok güzel ve etkili başarılar kazanacaksınız. Bu Pazar itibarıyla zihinsel becerilerinizi geliştireceksiniz, bir yandan da fikirlerinizi hem konuşma hem yazma yoluyla başkalarına iletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevre iletişiminiz artacak; tartışmalar, konuşmalar, anlaşmalar, çok sayıda kontakların gündeme geleceği bir döneme giriş yapacaksınız.

Oğlak Burcu:

Bu haftabaşı oluşan Yeniay, parasal konularda yeni başlangıçlarınızı karşınıza getiriyor sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar. Parayla ilgili konularda yeni adımlar atabilir, kararlar alabilir, ticari adımlarınızı başlatabilirsiniz.

Bu Çarşamba günü, kendinizi mutlu, şanslı, iyimser, coşkulu hissedeceksiniz. Kariyerinizde güzel bir iş teklifi kendinizi çok iyi hissettirebilir. Aynı zamanda hoşlandığınız insanla seyahat fikirleri ve beraber gelecek planlarınız, yine bu süreçte devrede olacak.

14 Şubat’ta grupsal işlerinizde ve faaliyetlerinizde şans sizden yana. İnsanları iyi bir şekilde organize edecek ve geleceğe yönelik adımlarınızı hızlandıracaksınız. Yine bu pazar itibarıyla maddi konularda parayı idare edebilme ve para kazanma becerinizi artıracaksınız. Finansınızla ilgili konularda pratik çözümler üretebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ticari aktivitelerde hızlanmalar olabilir, yine parasal konularda önemli anlaşmalar, konuşmalar gündeminizde yer alabilir.

Kova Burcu:

Bu Pazartesi sizin burcunuzda oluşan Yeniay, sizi destekliyor sevgili Kovalar. Bu yüzden de uzun zamandır beklediğiniz girişimleri bu tarihten sonra başlatmak, sizin adınıza çok önemli. Hala Merkür doğru bir noktada değil, hala kendinizi tam olarak ifade edemiyorsunuz ama yaklaşık bir hafta sonra Merkür’ün de doğru pozisyona geçmesiyle beraber artık isteklerinizi, planlarınızı, programlarınızı harekete geçirmek için doğru bir zaman başlıyor.

Çarşamba günü, hayattan alacağınız keyif yüksek olacak. Geri plandan yürütülen bir işinizde güzel bir para elinize geçebilir ya da ortaklaşa parasal konularda güzel gelişmeler altında olabilirsiniz. Kendinizi bir anlamda çok şanslı ve iyi hissedeceksiniz.

14 Şubat’ta iş ve kariyer konularında başkalarından destekler görebilir ya da toplum önünde, kalabalık ortamlarda kendinizi keyifli hissedebilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz, ikna yeteneğiniz artacak. Bir yandan da iletişimsel konuların daha hızlı akmaya başladığını göreceksiniz. Önemli konuşmalar, yazılı anlaşmalar yapmak açısından da uygun bir süreç içine gireceksiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi diğer insanlara aktarmak önem kazanıyor.

Balık Burcu:

Bu haftabaşı oluşan Yeniay, diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gerektiğinin altını çiziyor sevgili Balık ve Yükselen balıklar. Bu Yeniay’ı sadece kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak, bilinçaltı düzenlemeleri yapmak ve psikolojik yardımlar almak için kullanabilirsiniz.

Çarşamba günü karşınıza çok güzel bir teklif gelecek. Bu teklif, sosyal ortamlardaki insanların desteğini üzerinize aldığınızı gösteriyor. Yine özel hayatınızda oldukça şanslı bir hafta içindesiniz.

14 Şubatta sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız bir tatil programı, bir seyahat keyfinizi yerine getirecek. Hayatınızda bir insan yoksa uzak ortamlarda, tatilde, seyahat halindeyken ya da eğitimle ilgili alanlarda aşkı bulabilirsiniz. Yine bu pazar itibarıyla artık biraz iletişimde geri planda duracaksınız. Kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Yalnız çalışmak avantajlı sonuçlar getirebilir. Kendinizi rahat bir şekilde ifade edemediğiniz için önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın.