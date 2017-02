14 Şubat Günün Menüsü

Siz de bugün ne pişirsem diye düşünenlerden misiniz? Her gün sayfamızı ziyaret edin ve günlük seçilen menülerimizi kaçırmayın

Sevgililer Günü’nde eşinize ya da sevgilinize romantik bir sürpriz yapmak ister misiniz? Evde hazırlayacağınız bu menü ile hem onun gönlünü fethedebilir hem de evde baş başa vakit geçirebilirsiniz. İşte tarifler...

PORTAKALLI KEREVİZ SALATASI

Malzemeler 2–3 adet kereviz kökü 1 bardak yoğurt 2 yemek kaşığı mayonez 1 tatlı kaşığı pul biber 1/2 tatlı kaşığı karabiber Tuz Zeytinyağı 1/2 limonun suyu 1 portakalın içi

Hazırlanışı Portakal kabuklarını çıkartıp limonlu suda bekletin. Kerevizleri rendeledikten sonra üzerine kırılmış ceviz, yoğurt, mayonez ve arzu ettiğiniz baharatları ekleyip karıştırın. Arzuya göre sarımsakları rendeleyip ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra ağzı kapalı bir kase içinde servis yapacağınız zamana kadar bekletebilirsiniz. Portakal kabuklarını sudan çıkarıp kurutun. Hazırladığınız karışımı içine doldurun. (Bu aşamada portakalların içinden bir adet ince dilimler halinde kereviz salatasına ilave edebilirsiniz.) Maydanoz yaprakları ile süsledikten sonra servis yapabilirsiniz.



PÜRELİ ROSTO

Malzemeler 750 gr dana bonfilesi 2 yemek kaşığı margarin 1 adet havuç 1 adet soğan 1 adet kereviz 1 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı un 7–8 bardak su 4–5 adet patates 1,5 çay bardağı süt 2 yemek kaşığı tereyağı Tuz Karabiber

Hazırlanışı Yayvan bir tavada sıvı yağı kızdırın. Eti kızgın yağda arkalı önlü her tarafı nar gibi oluncaya dek kızartın. Her çevirişte ete tuz ve karabiber ekin. Kızartma işlemi bitince tencereden alıp, başka bir yayvan tencereye aktarın. Kızartma yağına margarin veya tereyağı ekleyip küçük küçük doğranmış soğanı, tavla zarı iriliğinde doğranmış havuç ve kerevizi ilave edin ve hafifçe kavurun. Daha sonra salçayı ekleyip 1–2 kez çevirdikten sonra et suyu tabletini ekleyerek bir taşım kaynatın. Etin üzerine bu karışımı döküp, ağır ateşte ve kapağı kapalı olarak 15 saat pişirin. Et piştiğinde servis tabaklarına dilimleyerek alın.



KESTANELİ PİLAV

Malzemeler 2 su bardağı pirinç 1 su bardağı tavuk suyu 1,5 bardağı su 300 gr kestane 50 gr tereyağı 1 çay bardağı zeytinyağı 1 adet kesme şeker 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı Kestaneleri ızgarada veya fırında 20–25 dakika pişirin ve kabuklarını soyun. Pirinçleri 30 dakika kadar aynı miktar sıcak suyun içinde bekletin, süzün ve iyice soğuk su ile yıkayın. Daha sonra bir tencereye tereyağı, zeytinyağı ve kestaneleri koyun. Pirinçleri de ekleyip 5–6 dakika kadar kavurun ve kaynamakta olan 1 su bardağı tavuk suyu ve 1,5 su bardağı kaynar su ilave edin. Şekerini ekleyin ve çok hafif ateşe alarak 35–40 dakika kadar pişirin. Piştikten hemen sonra doğradığınız 2 çorba kaşığı dolusu dereotunu da pilava ilave edin. Üzerine mutfak bezi ya da havlu kağıt kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın.

TARÇINLI VE KARANFİLLİ KURABİYE

Malzemeler 125 gram toz şeker 225 gram bal 170 gram margarin ya da tereyağı 450 gram un 1 çorba kaşığı tarçın 1 adet yumurta 5 gram karanfil (toz halde) 1 paket kabartma tozu 1 çay kaşığı vanilya 5 gram zencefil

Hazırlanışı Margarin, toz şeker ve balı derin bir kapta karıştırın. Yumurtayı da ekleyin ve tekrar karıştırın. Geriye kalan malzemeyi de karışıma ekleyin ve tüm malzemeleri yoğurun. Hamuru düz bir zeminde merdane ile yarım santimden daha az bir kalınlıkta açın. Kalpli kurabiye kalıpları ile hamuru kesin. Bir fırın tepsisin üzerine fırın kağıdını serin. Üzerine şekil verdiğiniz hamuru yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10–15 dakika kadar pişirin.