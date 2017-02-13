 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

14 Şubat Günün Menüsü

»
14 Şubat Günün Menüsü
Siz de bugün ne pişirsem diye düşünenlerden misiniz? Her gün sayfamızı ziyaret edin ve günlük seçilen menülerimizi kaçırmayın

Sevgililer Günü’nde eşinize ya da sevgilinize romantik bir sürpriz yapmak ister misiniz? Evde hazırlayacağınız bu menü ile hem onun gönlünü fethedebilir hem de evde baş başa vakit geçirebilirsiniz. İşte tarifler...

 PORTAKALLI KEREVİZ SALATASI

 Malzemeler 2–3 adet kereviz kökü 1 bardak yoğurt 2 yemek kaşığı mayonez 1 tatlı kaşığı pul biber 1/2 tatlı kaşığı karabiber Tuz Zeytinyağı 1/2 limonun suyu 1 portakalın içi

Hazırlanışı Portakal kabuklarını çıkartıp limonlu suda bekletin. Kerevizleri rendeledikten sonra üzerine kırılmış ceviz, yoğurt, mayonez ve arzu ettiğiniz baharatları ekleyip karıştırın. Arzuya göre sarımsakları rendeleyip ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra ağzı kapalı bir kase içinde servis yapacağınız zamana kadar bekletebilirsiniz. Portakal kabuklarını sudan çıkarıp kurutun. Hazırladığınız karışımı içine doldurun. (Bu aşamada portakalların içinden bir adet ince dilimler halinde kereviz salatasına ilave edebilirsiniz.) Maydanoz yaprakları ile süsledikten sonra servis yapabilirsiniz.

PÜRELİ ROSTO

 

Malzemeler 750 gr dana bonfilesi 2 yemek kaşığı margarin 1 adet havuç 1 adet soğan 1 adet kereviz 1 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı un 7–8 bardak su 4–5 adet patates 1,5 çay bardağı süt 2 yemek kaşığı tereyağı Tuz Karabiber

Hazırlanışı Yayvan bir tavada sıvı yağı kızdırın. Eti kızgın yağda arkalı önlü her tarafı nar gibi oluncaya dek kızartın. Her çevirişte ete tuz ve karabiber ekin. Kızartma işlemi bitince tencereden alıp, başka bir yayvan tencereye aktarın. Kızartma yağına margarin veya tereyağı ekleyip küçük küçük doğranmış soğanı, tavla zarı iriliğinde doğranmış havuç ve kerevizi ilave edin ve hafifçe kavurun. Daha sonra salçayı ekleyip 1–2 kez çevirdikten sonra et suyu tabletini ekleyerek bir taşım kaynatın. Etin üzerine bu karışımı döküp, ağır ateşte ve kapağı kapalı olarak 15 saat pişirin. Et piştiğinde servis tabaklarına dilimleyerek alın.
 

KESTANELİ PİLAV

Malzemeler 2 su bardağı pirinç 1 su bardağı tavuk suyu 1,5 bardağı su 300 gr kestane 50 gr tereyağı 1 çay bardağı zeytinyağı 1 adet kesme şeker 1 tatlı kaşığı tuz

 

Hazırlanışı Kestaneleri ızgarada veya fırında 20–25 dakika pişirin ve kabuklarını soyun. Pirinçleri 30 dakika kadar aynı miktar sıcak suyun içinde bekletin, süzün ve iyice soğuk su ile yıkayın. Daha sonra bir tencereye tereyağı, zeytinyağı ve kestaneleri koyun. Pirinçleri de ekleyip 5–6 dakika kadar kavurun ve kaynamakta olan 1 su bardağı tavuk suyu ve 1,5 su bardağı kaynar su ilave edin. Şekerini ekleyin ve çok hafif ateşe alarak 35–40 dakika kadar pişirin. Piştikten hemen sonra doğradığınız 2 çorba kaşığı dolusu dereotunu da pilava ilave edin. Üzerine mutfak bezi ya da havlu kağıt kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın.

TARÇINLI VE KARANFİLLİ KURABİYE

Malzemeler 125 gram toz şeker 225 gram bal 170 gram margarin ya da tereyağı 450 gram un 1 çorba kaşığı tarçın 1 adet yumurta 5 gram karanfil (toz halde) 1 paket kabartma tozu 1 çay kaşığı vanilya 5 gram zencefil

 Hazırlanışı Margarin, toz şeker ve balı derin bir kapta karıştırın. Yumurtayı da ekleyin ve tekrar karıştırın. Geriye kalan malzemeyi de karışıma ekleyin ve tüm malzemeleri yoğurun. Hamuru düz bir zeminde merdane ile yarım santimden daha az bir kalınlıkta açın. Kalpli kurabiye kalıpları ile hamuru kesin. Bir fırın tepsisin üzerine fırın kağıdını serin. Üzerine şekil verdiğiniz hamuru yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10–15 dakika kadar pişirin.

 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sevgililer Günü yalnızları ne yapmalı?14 Şubat 2017 Salı 08:55
  • Partneriniz sadık değil mi? İşte onu size bağlayacak yöntemler13 Şubat 2017 Pazartesi 14:26
  • Sevgililer Günü'nde sevgilisiz olmak! Üzülmeyin yalnız değilsiniz13 Şubat 2017 Pazartesi 14:05
  • Sevgililer Günü'nü planlarken bunlara dikkat edin!13 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
  • Ayrılık kararı en çok özel günlerde alınıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 13:48
  • Sevgilinizin iyi bir baba olacağının 10 işareti13 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • Erkeklerin Sadece Gerçekten Aşık Olduklarında Yaptıkları 4 Şey13 Şubat 2017 Pazartesi 12:26
  • Kışın evinizde tasarruf yapmanın sırlarını açıklıyoruz13 Şubat 2017 Pazartesi 12:19
  • Doğduğunuz Aya Göre Nasıl Bir Kadınsınız?13 Şubat 2017 Pazartesi 12:01
  • 13 Şubat Günün Menüsü13 Şubat 2017 Pazartesi 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti