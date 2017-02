14 Şubat sevgililer günü sevgiliye sürpriz hediye

Sevgililer Günü için hazırlık yapan her 3 çiftten biri kendilerini mutlu hissettiklerini ve heyecan duyduklarını belirtti. Anket, kadınların Sevgililer Günü’nde hediye vermekten ziyade eşlerinden hediye beklediğini ortaya koydu.

14 Şubat sevgililer günü az bir zaman kaldı. Sevgilisine sürpriz hediye almak isteyenler 14 Şubat 2017 sevgililer günü sürpriz hediyeler, sevgililer günü erkeğe ne alınır diyenler bu haberimiz sizin için.

Sevgililer günü yaklaştıkça, her sene olduğu gibi kimi çiftlerde heyecan gözlenirken kimilerinde ise "Sevgililer gününde ne hediye alınır ki?" stresi baş gösteriyor. Elbette her yıl söylendiği gibi 14 Şubat Sevgililer Günü özel hediyeler günü değil, sevginin ön plana çıktığı bir gün olmalıdır. Tabi her ne kadar yinelense de bu söylenen söz her zaman olduğu gibi lafta kalmaya devam etmektedir. İşin gerçekçi boyutuna gelecek olursak, 14 Şubat hediyeleri her zaman bizleri zorlamıştır. Sevgiliye en güzel hediye fikirleri, sevgililer günü hediyesi ne alabilirim ve sevgililer günü ilginç hediye fikirleri ne olabilir sorularını yaşamınız boyunca mutlaka bir kez duymuşsunuzdur. Bizler hediye seçme konusundaki zorlukları ve çiftleri çok iyi anlayabildiğimiz için en güzel sevgililer günü hediyelerini derlemekten hiç çekinmedik. İşte sizler için hazırladığımız sevgiliye alınabilecek en güzel hediyeler listesi...

SEVGİLİYE NELER ALINIR 14 ŞUBAT SÜPRİZ HEDİYE ALMA

Öncelikle sevgilinizin ilgi alanını iyi belirlemeniz gerekiyor. İlgi alanına göre alabileceğiniz herhangi bir hediye onu çok mutlu edebilir. Örneğin sevgilinizin tarihlere özel bir ilgisi var ise ona hazırlayacağınız bir ajanda onu çok mutlu edebilir.

YEMEĞE GÖTÜRÜN

Her kadın ona özel hissetireceğiniz anlardan hoşlanır. Onu yemeğe götürmeniz onu özel hissetireceği için duygu yüklü anlar yaşanabilir. Erkeklere tavsiye kadınlar hediyenin değerinden çok anlamıyla ilgilenir. Buna göre hediye seçerseniz belki de aranızın bozuk olduğu sevgilinizle ilişkiyi toparlarsınız.

FOTOĞRAFINIZI PUZZLE YAPIN

Aşkın somutlaştırabilineceği en güzel durum, aklınıza kazımak, hiç çıkmasın istediğiniz anların, fotoğraflanmış halleridir. Bir sıcak gülüşün, sarılmanın ya da önemli bir anın fotoğraflandığı anları, bir de evinizin ya da sevgilinizin evinin en güzel köşesinde görmek istemez misiniz? Üstelik popart tarzında renklendirilerek, başka bir hava katılmış durumda. İşte bunun için hemen sitemizden, üçlü popart kare kanvas tablolarımızla tanışın. Puzzle şeklinde yapacağınız hediye sevgilinizi mutlu edebilir.

Yaşadığınız aşkı dillendireceğiniz, baş başa romantik anlar yaşayacağınız gün neredeyse geldi. 14 Şubat’a çok az bir zamanın kaldığı şu günlerde, sadece 14 Şubat’ta değil sonrasında da aşkınızı dolu dolu yaşama fırsatını, kanvas tablo modellerimizle yakalayabilirsiniz. İstediğiniz modeldeki bir kanvas tabloyu seçmenizle, eşi benzeri olayan aşkınızın eşi benzeri olmayan bir tablosunu yaptırmış olacak ve kalbinizdeki aşkı, somut olarak tabloda da bir ömür boyu yaşatabileceksiniz.

SEYAHAT TUTKUNU SEVGİLİNİZ VARSA

Dünya şeklinde saatler, masa lambaları seyahat tutkunları için çok sevilen aksesuar ve dekorlardandır. Ancak gezmeyi seven birine alınabilecek en güzel hediye kesinlikle uçak biletidir. Yurt içi veya yurt dışı, görmeyi çok arzuladığı bir şehre alacağınız çift kişilik bilet, sevgilinizi kalbinden vuracak; yüzünde güller açtıracaktır.

MESLEĞE GÖRE HEDİYE SEÇİMİ

Sevgilinizin mesleğini icra ederken kullanabileceği bir hediye seçerek kullanışlı bir tercihte bulunabilirsiniz.

Kadınlar için hediye seçenekleri:

*Soğuk kış günlerinde sevgilinizin en çok ihtiyaç duyduğu belki de ısınmaktır! Buharlı odalarda yapılan bin bir çeşit masajın ardından spa keyfine hiç kimse hayır diyemez. Siz de sevgilinize masaj keyfi hediye edebilirsiniz.

*Rahatlayarak geçirdiği bir günün ardından romantik bir yemekle günü noktalayabilirsiniz.

*Eğer saat almayı düşünüyorsanız.. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey sevgilinizin veya eşinizin tarzını kafanızda oturtmak. Siz sadece rahatlığa önem veriyor olabilirsiniz, ancak kadınlar kıyafetlerinden ayakkabılarına kadar her parça eşyasına uyacak aksesuarlardan hoşlanır.

Klasik giyim tarzını seviyor ise çelik kasalı ve desenli bir saat tercih edebilirsiniz. Böylece işe yaşamında da her daim takabileceği bir hediye olacaktır.

Sevgiliniz spor giymeyi seviyorsa, biraz klasik çizgiden uzaklaşmanızı öneririz. Spor giyinmeyi seven bayanlar renkli saatlerden hoşlanacaktır. Hayatına biraz renk katmaya hazır olun!

*Bu yıl sevgililer gününde bir değişiklik yapın ve bir kutu çikolata gönderin!

*Parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs. her gün alınabilecek hediyelerdendir.

*Ya da gezerken görüp beğendiği bir çift ayakkabı…

*Sevdiği meyvelerden veya çikolatalardan oluşan koca bir pakete kimse hayır diyemez.

*Kadınlara gönderilecek meyve ve çikolata sepetlerinin renklerinin pembe, kırmızı gibi canlı tonlar olması önemlidir. Şüphesiz görünüme büyük önem veren kadınlar meyvelerin tazeliğine de takılacaktır.

*Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi düşünenlere..

Öncelikle evlenme teklifinin olmazsa olmazı bir tek taş yüzük alın. Alırken de biraz dikkatli davranın. Nitekim hayatı boyunca evlenme teklifi beklediği için hemen her kadın tek taş pırlantaların boyutları, fiyatları ve renk yelpazeleri hakkında geniş bilgiye sahiptir. Siz cebinizi düşünürken bir çuval inciri berbat etmeyin.

Evlilik teklifi için hoş ve güzel bir restoranda yer ayırtın. Hatta eğer aranızdaki samimiyet el veriyorsa lüks bir otelde bir oda da ayırtabilirsiniz. Mumlar, şarap, enfes yemekler, tatlılar ve hediyeler. Onun başını döndürmek için bunlar yeterli olacak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Onu kesinlikle evinden alıp getirin. Güzel kıyafetleriyle otobüse ya da taksiye yalnız başına binip gelmesini beklemeyin. Gece boyu ona güzel iltifatlar edin. yüzüğü yemeğin 5. dakikasında vermeyin. Onunla önce güzel bir gece geçirin. Ne kadar romantik olduğunuzu gösterin. Gecenin sonunda onu şaşırtarak evlenme teklifini yapın.

Sevgiliye alınabilecek en güzel hediyedir ufak bir pırlanta. Sevginizin bir ömür boyu süreceğine dair bir işaret olsa da bunu güzel sunmak gerekir. O nedenle evlilik teklifi için seçtiğiniz parfümden mekana kadar her şey önemlidir.

Bunları yapacak bütçeniz olmayabilir. Hiç önemli değil! Kadınlar parayla değil sevgiyle hazırlanan sürprizlere bayılırlar. Kendi hazırlayacağız yemeklerle onu evinde bekleyebilir, iki kadeh şarap koyabilir ve sevdiğiniz şarkı eşliğinde ona evlenme teklifi edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey istemek. İstediğinizde ne kadar romantik bir erkek olduğunuzu göreceksiniz.

Erkekler için hediye seçenekleri:

Doğum günü, yılbaşı derken tüm alternatifleri tükettiniz ve erkek arkadaşınıza sevgililer gününde ne hediye alacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman biraz yaratıcılık kullanmanın zamanı geldi demektir.

Klişe hediyelerden olan parfüm, gömlek, saat vb. hediye seçeneklerini tükettiyseniz bu kez sevimli bir hediye hazırlayabilirsiniz.

*Örneğin, ilişkinizi anlatan resimli bir Kitap hazırlayabilirsiniz. Ya da sesinizi kaydedebileceğiniz bir çerçeve ve güzel bir resim. Kısacası, gerçekten sadece ona özel olacak bir hediye.

Bu fikirleri beğenmediyseniz klişe seçeneklere renk katarak güzel bir hediye meydana çıkarabilirsiniz.

*Örneğin seçtiğiniz güzel bir gömleğin kol manşetlerine isminin baş harflerini işletebilir, sırtında isminin yazdığı bir bornoz hediye edebilirsiniz.

*Partneriniz fanatik futbol tutkunu ise, tuttuğu takımın lisanslı her hangi bir ürünü onu çok mutlu edecektir. Malum havalar soğuk önceliğiniz atkı, bere, kaban ya da eldivenden yana olabilir. En çok rağbet gören tabiki de maç kombine biletidir bu onu çok mutlu edecektir

*Eğer fazla romantik bir çift iseniz her yıl en çok rağbet gören, müzikli kupalar, resimli çerveler, resim baskılı bardaklar ya da tshirtleri tercih edebilirsiniz.

*Eşiniz ya da sevgiliniz işi gereği çok fazla takım elbise giymeyi tercih ediyorsa kişiye özel tasarlanan manşet kısmında ad ve soyadın ilk harfi işlenmiş bir gömlek alabilirsiniz. Bu kendisini fazlasıyla özel hissetmesini sağlayacaktır.

*Küçük, şık ve bir o kadar da her an kullanabileceği bir hediye arayan bayanlar ise, kol düğmeleri, dolmakalem, cüzdan, anahtarlık yine alternatifler arasında olabilir.

*Bir çok internet sitesinde şimdiden özel kurslar açılmaya başladı.Üstelik fiyatları da hayli uygun sevgilinizin herhangi bir hobisi var ise ona bir aylık kurs da satın alıp hediye edebilirsiniz. Yüzme, yabancı dil, at biniciliği vs...

*Sıradışı ve çılgın bir çiftseniz sizin yaratıcılığınızı fazlasıyla konuşturmanız gerekecek. Değişik ve ilginç bir hediye bulmak hiç de kolay değil. Fakat bunun içinde bir kaç önerimiz var.Giyilebilir dövmeler, direksiyon arası telefon sabitleyicisi, içiecek şapkaları bunların sadece bir kaçı...

Sevgililer Günü mesajları:

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığımsana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını . Muuckk!!!

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

Kaynak:Hürriyet Gazetesi