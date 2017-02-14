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14 Şubat'ı seçtiler! Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi evlendi

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14 Şubat'ı seçtiler! Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi evlendi
Oyuncu Tolgahan Sayışman, bir süredir birlikte olduğu Almeda Aabazi Los Angeles'da evlendi.

Beverly Hills'deki bir otelin teras katında gerçekleşen nikaha 40 davetli katıldı. Almeda Abazi nikahta uzun duvaklı bir gelinlik tercih etti.

Günbatımında 'evet' diyen çiftin mutlu gününde yakın dostları Murat Yıldırım ve Acun Ilıcalı'nın katılmaması dikkat çekti.

 

Tolgahan Sayışman Kaliforniya'da çekilen bu fotoğrafını "Bir insanı gercekten sevmek, o kişinin gülümsemesini gündoğumuna benzetmektir. Yaradanın tüm güzelliklerini size hatırlatan insanı yakalamak ayrı bir lütuf. Allah herkese beraber elele yaşlanacağı,zaman yapraklarını hayatından sevgiyle dökebileceği insanlarla birlikte olmayı nasip etsin. Bu paylaşımım da bekarlığa veda post'u olsun." notu ile sayfasında yayınladı.

Almeda Abazi ise müstakbel eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı. O da nikaha saatler kala Instagram sayfasında duygusal bir mesaja yer verdi.

"Allahım'a şükürler olsun. 'En mutlu' günüm... 'En mutlu' doğum günüm... En mutlu ettiğin için teşekkür ederim Tolgahan Sayışman. Seni seviyorum... "

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