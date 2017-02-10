Sevgililer günü için 40 romantik öneri. 14 Şubat'ta sevdiğinizi sürprizlerle şımartın ... En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir. ... ve küçük bir hediye eşliğinde bu özel günde yapılacak kahvaltı da özel olacaktır.

1 Romantik mum yolu

Mumların romantik gücü tartışılmaz! Evinizin giriş kapısından başlayarak yatak odanıza kadar yere küçük, renkli mumlar yerleştirerek bir ‘mum yolu’ yaratın. Eşiniz yatağınızın kenarındaki son muma ulaştığında kendisini orada bekliyor olun.

2 Fotoğraf sürprizi

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

3 Aşkınızı çizin

Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.

4 Mum ışığında yemek

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir mönü eşliğinde evde; hafif bir müzik ve bir kadeh şarap eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

5 Aşk kutusu

İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de ‘sen bunlardan çok daha tatlısın’ yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

6 Biraz macera

Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.

7 Aşkınızı anons edin

O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.

8 Aşk balonu

Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp yatak odasında yatağın üzerine koyabilirsiniz.

9 Özel bir gece

Uzun zamandır onunla yalnız kalamadığınızı mı düşünüyorsunuz? O zaman maddi durumunuza göre şık bir otelde bir oda ayırtın ve bu özel günün başbaşa tadını çıkarın.

10 Şiir takvimi

Kocaman bir takvim hazırlamaya ne dersiniz? Büyük bir kartonun üzerine tüm ayları ve günleri sıralayın. Her gün için bir sevgi sözü yazın ve üzerini minik kağıtlarla kapatın. Sevdiğinizin her gün sizi düşüneceğinden emin olabilirsiniz.

11 Nostalji yaşatın

Onu eski zamanlara geri götürmek ve gülümsetmek istiyorsanız, kenarda köşede unutulmuş mutlu bir çocukluk fotoğrafını büyüttürüp çerçeveletin.

12 Başbaşa olmanın tadını çıkarın

Bu özel günün keyfini evde çıkarmak istiyorsanız, yemeğin ardından en sevdiği oyunları hazırlayıp (kutu, iskambil, bilgisayar oyunları, tavla, satranç gibi) onu mutlu edin. Bu eğlencenin ardından da kendi ellerinizle hazırladığınız tatlı kurabiyeler eşliğinde birlikte romantik bir film seyredin ve telefonlara yanıt vermeyin.

13 Evde piknik

Bahar aylarında yemyeşil kırlarda piknik yapmak çok güzel olabilir. Ama bu mevsimde de imkansız değil. Salonunuzda kocaman bir alan açın ve yere bir piknik sofrası kurun. Kokulu mumlar, loş bir ışık ve romantik bir müzik ortamı daha da farklılaştıracaktır.

14 Kendi puzzlenızı yapın

Büyük bir kartondan kalp şekli yapın ve üzerine bir aşk sözcüğü yazın. Sonra bu kartonu dilediğiniz kadar küçük parçalara bölüp şık bir kutunun içinde ona armağan edin. Ardından bu parçaları birleştirerek puzzle yapmasını isteyin.

15 Aşkınızı kaydedin

Bir kaset veya CD’ye onu ne kadar sevdiğinizi ve sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konuşma kaydedip ona hediye edin.

16 Ona özel aşk şarkısı

Müzikle aranız iyiyse, ona aşkınızı anlatan bir şarkı yapmaya ne dersiniz? Tabii şarkıyı da kendiniz söylemek kaydıyla.

17 Ona keyif hediye edin

Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını ve yorulduğunu düşünüyorsanız, belki de ona keyifli dakikalar hediye edebilirsiniz. Seçeceğiniz bir fitness center'de önce havuzda yüzeceğini, ardından saunaya gireceğini ve son olarak masajla rahatlayacağını öğrendiğinde mutlu olacağına emin olabilirsiniz.

18 Radyodan aşk ilanı

Sürekli dinlediği bir radyo programı varsa, ona bu program aracılığıyla da aşkınızı ilan edebilir ve şarkınızı gönderebilirsiniz. Elbette bunun organizasyonunu önceden planlamalısınız.

19 Sade ve romantik

İster çalıştığı işyerine, isterseniz eve; ona 'Seni seviyorum' notuyla göndereceğiniz tek bir kırmızı gül kalbini ısıtacaktır.

20 Billboard'da ilan-ı aşk

Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, evinizin yakınlarında bir billboard kiralayın ve ona ordan aşkınızı ilan edin.

21 Ona özel havai fişek gösterisi

Yine maddi durumunuz elveriyorsa, onun için bir havai fişek gösterisi düzenleyebilirsiniz.

22 Gazeteye ilan verin

Her Sevgililer Günü'nde gazetelerde aşk ilanları yayınlanıyor. Siz de gazeteye bir ilan vererek, ona olan aşkınızı herkese duyurabilirsiniz.

23 Aşk pastası

Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine krem şantı ile 'seni seviyorum' yazın.

24 Ona özel şiir

Eğer gerçekten romantizm rüzgarları estirmek istiyorsanız, sevdiğiniz için bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Kırmızı bir kağıda dökeceğiniz satırlardan oluşan şiiri küçük bir kalp kutuda hediye edebilirsiniz.

25 Onun için bir parfüm yaratın

Parfümerilerden elde edeceğiniz esans kokularıyla ona özel farklı bir parfüm yaratabilirsiniz.

26 Sevginizi örün

En sevdiği renklerden oluşan bir atkı veya bere örüp, soğuk kış aylarında içinin ısınmasını sağlayabilirsiniz.

27 Şarkılarınızı kaydedin

Sizin için özel olan bütün şarkıları bir kasete veya CD'ye kaydedin. Kapağını da birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızla süsleyin.

28 Arabasını süsleyin

Arabasına çiçekler, çikolatalar ve aşk sözcüklerinin bulunduğu minik notlar yerleştirin. Sonra da bir bahane uydurup onu arabaya gönderin.

29 Bir tekne kiralayın

Eğer sevgiliniz denizi seviyorsa, onun için küçük bir tekne kiralayabilirsiniz. Ay ışığında yapacağınız romantik bir gezi hoş bir sürpriz olabilir. Ağların arasında bulunan bir şişe beyaz şarap ve tavuklu sandviç de bu sürprizi pekiştirebilir.

30 Ofiste sürpriz

İş yerindeki çekmecesine, odasının duvarlarına, sandalyesine veya dolaplarının üzerine sevgi mesajları ve küçük sürpriz hediyeler yerleştirin.

31 Küçük bir tatil

Eve dev bir dünya haritası alın ve en sevdiği ülkeleri kalplerle işaretleyin. Bir kalbin içine de 'çekmeceye bak' ya da benzeri bir not yazın. Çekmeceye de o ülkeye gitmek için iki tane uçak bileti koyun.

32 Yatakta kahvaltı

Belki diğer günlerde de bunu yapıyorsunuz, ama çiçekler, aşk sözlerinin bulunduğu minik kartlar ve küçük bir hediye eşliğinde bu özel günde yapılacak kahvaltı da özel olacaktır.

33 Minik bir dost

Eğer uzun zamandır kedi, köpek, kuş veya balık sahibi olmak istiyorsa, neden Sevgililer Günü'nde olmasın?

34 Sahnede aşk

Sadece ikiniz için bir tiyatro salonu kiralayın ve sahneye şık bir sofra kurun. Perde açıldığında ve garson sizi sahneye davet ettiğinde tüm salonu romantizm kaplayacaktır.

35 Yollarına gül dökün

Eğer bir restoranda yer ayırttıysanız, kapının girişinden masanıza kadar olan yola önceden gül döktürün ve gül yaprakları arasında ona masaya kadar eşlik edin.

36 Posterini asın

İkinize ait en sevdiğiniz resmi poster olacak kadar büyüttürün ve bu posteri gideceğiniz mekana asın.

37 Aşkınızı üzerinizde taşıyın

İkinizin resmini bir tişört üzerine bastırıp, arkasına şiir, sevginizi anlatan sözler veya tanışma hikayenizi yazdırabilirsiniz.

38 Size özel takı

İster başharflerinizden oluşan bir kolye ucu, isterseniz isimlerinizin yazılı olduğu bir yüzük ya da herhangi başka bir takı. Önemli olan sadece size özel olması.

39 Aşkınızı gökyüzüne yazın

İmkanınız varsa küçük bir uçak kiralayın ve kuyruğuna aşkınızı anlatan bir bez afiş asın.

40 Hikayenizi yazın

Nasıl tanıştığınızı ve onu ne kadar çok sevdiğinizi satırlara döküp bunu küçük bir kitapçık olarak bastırabilirsiniz.