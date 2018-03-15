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14. Tepebaşı Lale Festivali hafta sonu düzenleniyor

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14. Tepebaşı Lale Festivali hafta sonu düzenleniyor
14. Tepebaşı Lale Festivali hafta sonu düzenleniyor

14. Tepebaşı Lale Festivali 17-18 Mart tarihlerinde düzenleniyor. Lapta Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Tepebaşı Lale Festivali ile Yorgoz Lalesi veya Kıbrıs Lalesi (Tulipa Cypria) olarak bilinen ve Kıbrıs’ın endemikleri arasında yer alan lale türünün tanıtılması ve korunması yönünde farkındalık oluşturulmasını hedefliyor.

Lapta Belediyesi ve Tepebaşı Kültür, Sanat ve Doğayı Koruma Derneği işbirliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek Festival’in açılışı, 17 Mart tarihinde saat 11.00’de Tepebaşı köy meydanında yer alacak konuşmalar ve ödül töreni ile gerçekleşecek.

Festival programı kapsamında, “Lale Diyarına Tur” ve çeşitli doğa yürüyüşleri düzenlenecek, köy meydanında kurulacak stantlarda Kıbrıs’a özgü el sanatları ve yöresel lezzetler tanıtılacak. Halk dansları ile modern dans gösterilerinin de yer alacağı Festival, konserlere de ev sahipliği yapacak.
Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mart – Nisan aylarında çiçeklenen ve genellikle nadasa bırakılarak ilaçlanmayan arazilerde bulunan Yorgoz Lalesi, Çevre Yasası altında çıkarılan “Flora ve Fauna Emirnamesi” ile koruma altına alınmış olmasına rağmen, lale soğanları halen ticari amaçlar ile doğal ortamlarından sökülüyor. Ancak, Yorgoz Lalesinin kendi doğal ortamı dışında çoğalamıyor.

Festival, yıllardır lalelerin korunması yönünde alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, alternatif turizmin geliştirilmesinde önemli rol oynayan özgün bölgesel değerlerin ve farklılıkların yaşatılmasını hedefliyor.
Festival programının detayları Lapta Belediyesi Facebook sayfasında da yer alıyor. İki günlük Festivalin detaylı programı şöyle:

17 MART CUMARTESİ
10.20 Geleneksel Yastık Koşusu
10.30 Kortej Yürüyüşü
11.00 Konuşmalar ve Ödül Töreni
12.00 Halk Dansları Gösterisi
(Tepebaşı İlkokulu Lapta Belediyesi Halk Dansları Ekibi)
12.40 Efe Oyunu (Cemal Boransel ve Ekibi)
12.50 Güzelyurt Halk Müziği Derneği Konseri
13.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi eşliğinde)
13.50 Karadeniz Kültür Derneği Halk Dansları Gösterisi
14.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi eşliğinde)
14.15 Kangoo Jumps (İpek Yemenicioğlu)
14.25 Hasder Halk Dansları Gösterisi
16.00 Kangoo Jumps (Tülen ve Grubu)
16.15 İki Toplumlu Halk Gösterisi
18 MART PAZAR
07.30 Doğa Yürüyüşü (Dağcılık Spor Derneği)
08.00 Doğa Yürüyüşü (Bizim Grup)
09.30 Doğa Yürüyüşü (Emekli Subaylar Derneği)
10.30 Gasad Halk Dansları Gösterisi
10.50 Modern Dans Gösterisi (Seçder)
11.10 Alsancak Belediyesi Halk Dansları Gösterisi
11.30 Kangoo Jumps (İlsel)
11.45 Kıbrıs Havaları Derneği
12.40 Fogem Halk Dansları Gösterisi
13.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi Eşliğinde)
13.00 Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Gösterisi
14.00 Lale Diyarına Tur (TEPDER Rehberi Eşliğinde)
14.30 İki Toplumlu Müzik ve Folklor Ekibi
14.50 Zumba Gösterisi (Oya Değer ve Ekibi) DU Dans Okulu Gösterisi
15.05 Grup Baria Konser
16.05 Salsa Gösterisi (Spring Fairy Dance Academy)

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