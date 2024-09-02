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14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Tamamlandı

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14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile sona erdi.
14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Tamamlandı

TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ ve HASDER tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkıları ile organize edilen 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile sona erdi.

Etkinliğin finali, LTB tarafından yenilenen ve kapasitesi arttırılan Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda gerçekleştirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra amfiyi dolduran yurttaşlar Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri yanında TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekiplerinin başarılı dans gösterilerini izledi.

Gecede festivalin düzenlenmesine katkı koyan kurumlara ve kişilere belge takdimi de yapılırken, TUFAD Derneği Başkanı Arzu Can Turgay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Gece, tüm ekiplerin sahneye çıkarak izleyicileri selamlaması ile birlikte son buldu.

Başkan Harmancı: “Barışın ne demek olduğunu sorduklarında bu akşam bu sahneyi göstermek yeterlidir”
Festivalin kapanışında konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 5 gece boyunca Lefkoşa’nın harika performanslara ev sahipliği yaptığını ve farklı kültürlerle bir arada yaşamanın nasıl mümkün olduğunun anlatıldığını söyleyerek, 1 Eylül Barış Günü’nde barışın ne demek olduğunu sorduklarında bu akşam bu sahneyi göstermenin yeterli olacağını belirtti.
Başkan Harmancı sözlerini “Farklılıkları kabul ederek, tıpkı buradaki gençler gibi harmoni ve ahenk içinde bir arada olarak, kültürlerini tanıyarak, bilerek, anlayarak barışa ulaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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