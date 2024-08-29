14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde muhteşem açılış gecesi



TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞ ve HASDER tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkıları ile organize edilen 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, coşkulu bir açılış etkinliği ile başladı.

Kortej yürüyüşünde renkli görüntüler

Festival, Şht. Kemal Ünal Caddesi’nden Kızılbaş Parkı’na doğru gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyeleri, misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri yanında TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri kortej boyunca Lefkoşalılarla selamlaştı.

Kortej, Kızılbaş Parkı’na ulaştığında coşku daha da artarken, LTB tarafından yenilenen ve kapasitesi arttırılan Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda etkinliğin açılışı gerçekleştirildi.

Gecenin ilk konuşmasını Festival Komitesi üyesi TUFAD Derneği Başkanı Arzu Can Turgay yaptı. Turgay, pandemi ve deprem felaketi nedeni ile ara verilen festivalin yeniden hayat bulduğunu ifade ederek, başta LTB olmak üzere, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 2019 yılında Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirilen festivali anımsatarak, sonrasında ise pandemi ve deprem felaketinden ötürü yine bir ara yaşandığını hatırlattı.

Başkan Harmancı, o dönemde Çağlayan’da festival için yeni bir açık alana ihtiyaç olduğu şeklinde verdikleri mesajın ardından Kızılbaş Parkı’nın hayat bulması ile bunun karşılandığını dile getirdi.

Başkan Harmancı, bölgemizin ve insanlığın ince bir çizgide ilerlediğini, Filistin’de çoğunluğun kadın ve çocuk olduğu 40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini ifade ederek, “Bu akşam farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, bunun bir ayırım değil, bizi bir arada tutan, eğlendiren, güldüren coşturan bir detay olduğunu görürsek barışa ulaşabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise organizasyonu düzenleyen LTB ve diğer kurumları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin farklı kültürleri bir araya getirmesinin tüm dünyaya bir mesaj olarak gitmesi gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının kendi kültürü, kimliği medeniyeti, gelenekleri, oyunları, sanatıyla, müziği ve kıyafetleri ile uluslararası medeniyetin bir parçası olduğunu gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu güzellikleri ve kültürü nesilden nesile devam ettiren, bu uğurda büyük çabaları olan tüm emektarları kutladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi folklor ve kültürünün halen daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettirilmekte olduğunu, bunun da iletişim çağında sosyal medya yoluyla görüntülerinin tüm dünyaya yayılmasının önemine değinerek sözlerini tamamladı.



Konuşmaların ardından ekipler, amfi alanını dolduran izleyicilere birbirinden özel gösteriler sundular.

Festival 1 Eylül Pazar akşamına kadar her gece 20.30’da Kızılbaş Parkı’nda yer alacak.