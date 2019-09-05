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14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali bu akşam başlıyor

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Tatlısu Belediyesinin bu yıl düzenleyeceği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali bu akşam başlıyor. Final Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek olan Festival 5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali bu akşam başlıyor

5-8 EYLÜL TATLISU'DA DOLU DOLU 4 GÜZEL GÜN

Bu akşam kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival açılış konuşma ve gösterilerinin ardından, uluslararası halk dansları şöleni ve fire strom ateş şovun müthiş gösterileri ile devam edecek. KKTC, Türkiye, Meksika, Makedonya ve Slovakya halk dansları şölenine katılacak ülkeler arasında.

Festivalin ikinci gecesi 6 Eylül Cuma akşamı ise jimnastik gösterileri, kukla karnavalı, çocuklar güzeldir geçidi yarışma heyecanı ve yerli gruplarmızdan grup Gancelli konseri var.

PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU'DA SAHNE ALACAK

Dillirga ve Mağusa Limanı yorumları ile de tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, 7 Eylül Cumartesi akşamı grup The Bandits ile ilk kez Kıbrıs'ta sahne alacak. Sanatçının geniş repertuarında Kıbrısa özgü başka parçalar ile de sürpriz yapması bekleniyor. Aynı akşam uluslararası halk dansları, illiüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı Pazar akşamı da olmak üzere 2 gece de program sonlarına kadar yer alacak.Gecede Afrika akrobasi şov yine hayretler uyandıracak.

FİNAL PAZAR AKŞAMI

Yusuf Hüdan anısıa Offroad yarışması, Plaj güreşleri, Bocce yarışması ve Tavla turnuvası Cumartesi ve Pazar gündüz yapılacak etkinlikler arasında.Festivalin finali 8 Eylül Pazar akşamı yapılacak.Uluslararası halk dansları, Meksika ateş ve Led şovun güzel gösterileri, Rap müzik konseri Pablo ve Rookie sahnesi final gecesinin güzellikleri arasında.Her gece gizemli, sihirli ve eğlencelerin yer alacağı festivalin finalinde efsane grup Kurtalan Ekspres konseri var.Yerli sanatçımız Şafak biri kendi gitarı ile olmak üzere grup ile 4 parça seslendirerek sahnede konuk olacak.  (MHA)

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