14. Uluslararası Zerdali Festivali başladı

Festivalin açılış töreninde konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, 14 yıl önce merhum Belediye Başkanı Erdal Barut ve ekibi tarafından başlatılan festivalin, 2 yıllık aranın ardından aynı coşkuyla devam ettiğini belirterek festivalin gerçekleşmesine katkı ve sponsorluk sağlayan kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festivallerin, ülkedeki insanların kültür kaynaşması olduğunu kaydeden Erdoğan, son günlerde kapanacak belediyeler arasında Esentepe’nin de adını geçmesinin bölgeyi rahatsız ettiğini belirterek devlet yetkililerinden , Girne’nin doğusundaki tek ve gelişime açık tek belediye olan Esentepe’nin ayrı tutulmasını istedi.

Esentepe Zerdali Üreticileri Derneği Başkanı Musa Erkanat da Esentepe, Bahçeli ve Karaağaç bölgesiyle özdeşleşen zerdali üretiminde , iklim, kuraklık şartları, ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenilerinin yetiştirilmemesi ve pazarlama sorunları nedeniyle kötüye gidiş olduğunu aktardı.

Erkanat, devletin zerdali üretimini teşvik etmesi ve tüketimine ilgiyi arttırması gerektiğini vurguladı.

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar da festivalin gerçekleşmesine kaktı koyanları kutlayarak, ülkenin kültürel turistik doğal güzelliklerin korunması, yerel üretimin üreticinin desteklenerek güçlendirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da festivaller bölgede yaşayan vatandaşların kaynaşmasında, gelenek görenek ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli etkinlikler olduğunu vurgulayarak, ülkenin dört bir yanında düzenlenen festivallerin kültürün ve yerel ürünlerin tanıtılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de 12 yıl önce İrsen Küçük Hükümeti döneminde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaparken, yerli üreticiyi desteklemek için, zeytinyağı ve zerdali ithalatının yasakladıklarını anımsatarak ,bu adımların, yerel üreticiyi üretime teşvik etmek amacıyla atıldığını anımsattı.

Zerdali üretiminin merkezi olan Esentepe, Karaağaç ve Bahçeli’de ayrıca diğer bölgelerde de, üreticinin teşvik edilmesi, her eve yeni fidanlar verilmesi gerektiğini dile getiren Töre, devletin emek veren üreticinin , toprağı işleyenin , yerli üretici ve yatırımcının yanında olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, festivalin gerçekleşmesine kaktı koyan herkesi kutladı.

Yerel üretici ve üretimi desteklemek için , ithal ürünlere fon ve yasak getiren düzenlemenin , İrsen Küçük’ün Başbakan , Töre’nin Tarım ve Doğal kaynaklar, kendisinin de Maliye bakanı olduğu dönemde yapıldığını anımsatan Tatar o dönemin hükümetinin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirtti.

Ersin Tatar, “KKTC’de Kıbrıs Türk Halkının gelişmesi , başarılı olması ve sesimizi dünyaya duyurmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Esentepe bölgesinin, altyapısı çevre yolları, yabancı yerli yatırımcıların dev yatırımları golf tesisi , birçok ülkeden yerleşen nüfusu ve turistleriyle , bir cazibe merkezi haline gelerek uluslararası bir marka değeri kazandığın vurgulayan Tatar, bu çalışmalarla bölgenin KKTC’nin bir vitrini olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kırgızistan, Sırbistan, Türkiye, KKTC , Bulgaristan temsilcileri ve Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a anı objeleri sunuldu sonrasında konuk ülkelerin halk danslarının gösterileri yer aldı.

Zerdali festivalinde, yetişkin ve çocuklara yönelik, birçok yarışma , konser , gösteri ve eğlenceli etkinlikler de yer alıyor.

Festivalde, Hozan Beşir, Kürşat Gürel ve Manuş Baba konserlerinin de yer alacağı festival, 5 Haziran akşamı Ülkü Eyüpoğulları’nın konserleriyle son bulacak