  • BIST 115.541
  • Altın 392,033
  • Dolar 6,8604
  • Euro 7,7161
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev baskınıyla gözaltı!

»
14 yaşındaki O.O.Ş. yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle İzmir’de evi basılarak ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Çocuğun yakınları saatlerdir haber alamadığını belirtti
14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev baskınıyla gözaltı!

14 yaşındaki O.O.Ş. yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle dün akşam İzmir’de evi basılarak ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Aile, saatlerdir çocuklarından haber alamadıklarını belirtti.

2006 doğumlu olan 14 yaşındaki O.O.Ş. adlı çocuk, dün akşam saat 20.30’da evi basılarak ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Aile yakınlarından edindiğimiz bilgilere göre, evde bulunan annesi ve abisi her ne kadar çocuğun yaşıyla alakalı polislere ikazda bulunsa da ‘Savcının talimatı var’ yanıtını aldı. Söz konusu ev yine ‘Savcının talimatı olduğu’ gerekçesiyle arandı. İzmir Torbalı Emniyeti’ne götürüldüğü bilinen çocuk hakkında aile ve yakınları saatlerdir haber alamadıklarını belirtti. Anne, emniyeti telefonla aradığında ise çocuğunun yalnızca ‘çocuk doktoruna götürüldüğü’ bilgisini alabildi.

Öte yandan psikolojik destek aldığı da öğrenilen çocuğun ailesi derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 41 kiloya düşen Timtik’in durumu kötüleşiyor03 Temmuz 2020 Cuma 14:40
  • Baro başkanları mitinge çağırdı, direniş mesajı verdi03 Temmuz 2020 Cuma 14:20
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır, 56 kişi yaralandı03 Temmuz 2020 Cuma 13:57
  • TBMM'nin "mesai saatlerinde Netflix izleniyordu" açıklaması vekilleri tedirgin etti: İnternet trafiğimiz izleniyor mu?03 Temmuz 2020 Cuma 13:56
  • Suudi Arabistan'da Covid-19'a yakalanan çift ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi03 Temmuz 2020 Cuma 13:20
  • Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu03 Temmuz 2020 Cuma 12:45
  • Türkiye'de Son 24 Saatte 1186 Kişiye Kovid-19 Tanısı Konuldu03 Temmuz 2020 Cuma 10:05
  • Vakıfbank önünde Hamza Yerlikaya protestosu: Güreşip CV bıraktılar03 Temmuz 2020 Cuma 09:50
  • Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Çalışıp, gözden geçirin, halk istiyorsa kaldırın03 Temmuz 2020 Cuma 08:58
  • Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 17 kişi öldü: En çok vaka olan iller, İstanbul ve Ankara02 Temmuz 2020 Perşembe 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti