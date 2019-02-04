  • BIST 102.709
  • Altın 220,305
  • Dolar 5,2258
  • Euro 5,9799
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

14 yaşındaki çocuğu kaçırıp ‘O benim namusum’ diyen adam gözaltında

»
Antalya’da 14 yaşındaki Sıla Ö.’yü kaçıran 37 yaşındaki Savaş G. gözaltına alındı.
14 yaşındaki çocuğu kaçırıp ‘O benim namusum’ diyen adam gözaltında

Kepez ilçesinde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi Sıla, 28 Ocak’ta evden ekmek almaya çıktı ancak geri dönmedi.

Anne Emine Ö., kızını mahallede ararken, evlerine birkaç kez misafirliğe gelen Savaş G.’den “Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz”mesajını aldı.

Anne ilk olarak numarayı aradı ama kimseye ulaşamadı. Ardından da karakola giderek adamdan şikayetçi oldu.

Savaş G.

İlçe polisi, Savaş G. ve Sıla Ö.’nün Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evde olduklarını tespit edince operasyon düzenledi. Savaş G. gözaltına alınırken Sıla da soruşturma bitince ailesine teslim edilmek üzere Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Ö., “Ben bir haftada kaç kez öldüm… Benim kızımı bir haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı” dedi.

 

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu04 Şubat 2019 Pazartesi 12:37
  • Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı04 Şubat 2019 Pazartesi 10:44
  • “Reynmen’in videosu çalıntı çıktı”04 Şubat 2019 Pazartesi 10:34
  • Merve Tula: Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir04 Şubat 2019 Pazartesi 09:30
  • Engelli Genç, Organlarıyla 3 Hastaya Can Oldu03 Şubat 2019 Pazar 21:20
  • 'Abdullah Gül'e suikast' haberini gündeme getirmişti: Talat Atilla Milliyet'ten kovuldu03 Şubat 2019 Pazar 21:15
  • Buse Acar Termal ve Ultrasonik sinyallerle aranıyor03 Şubat 2019 Pazar 21:02
  • Engelli memura 'küpe' tutanağı03 Şubat 2019 Pazar 20:51
  • Sabah gazetesi Özel İstihbarat muhabiri Twitter üzerinden dolandırıldı03 Şubat 2019 Pazar 20:50
  • Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış03 Şubat 2019 Pazar 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti