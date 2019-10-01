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14 yaşındaki çocuk uyurken şarjda bıraktığı telefon yüzünden hayatını kaybetti

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Kazakistan’ın Bastobe kentinde telefonunu gece uyurken şarjda bırakan 14 yaşındaki kız, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
14 yaşındaki çocuk uyurken şarjda bıraktığı telefon yüzünden hayatını kaybetti

14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, Kazakistan’ın Bastobe kentindeki evinde müzik dinleyerek yatağa gitti. Sabah olduğunda ailesi, 14 yaşındaki kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Nedeniyse genç kızın, uyurken telefonunu şarjda bırakması. Açıklamalara göre telefonun bataryası kafasına yakın bir yerde patladı.

Polis, cihazının patladığı sırada elektrik prizine takıldığını doğruladı.

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Patlama sonucu ağır kafa travması geçirdiğine ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği söylendi.

Yerel raporlara göre, adli uzmanlar daha sonra cep telefonunun aşırı ısınmadan sabahın erken saatlerinde patladığını doğruladı.

Akıllı telefonun markası henüz açıklanmadı.

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