  • BIST 8058.72
  • Altın 1967.471
  • Dolar 30.242
  • Euro 32.9675
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

14 yaşındaki çocuk yoğun bakımdan çıkarıldı...

» »
Lefkoşa'da meydana gelen yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü K.R teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.
14 yaşındaki çocuk yoğun bakımdan çıkarıldı...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlham Akal olayla ilgili bulguları aktardı.

Akal huzurda bulunan zanlının 19 Ocak 2024 tarihinde saat 09:45 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi boyunca salon aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullandığı sırada yolun sağında bulunan Memo 1 isimli petrol istasyonu önüne geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin T.Ş. ’a (K-14 KKTC Öğrenci) aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yaralının yoğun bakımdan çıkarılarak, Cerrahi Servise alındığını belirti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izinli olarak kaldığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Türkler dışarı, burası Yunanistan" diye bağırmıştı... Mahkemede de özür diledi22 Ocak 2024 Pazartesi 14:57
  • Üstel: Yasalarımızı gelişim çağından geri kalmaması için çalışıyoruz22 Ocak 2024 Pazartesi 14:41
  • T izinleri… Arıklı Meclis’te haykırdı: Bir tane akrabam varsa siyaseti bırakacağım22 Ocak 2024 Pazartesi 14:27
  • Meclis toplandı...22 Ocak 2024 Pazartesi 14:14
  • Acı kayıp... Halil Paşa hayatını kaybetti22 Ocak 2024 Pazartesi 14:04
  • Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini açıkladı22 Ocak 2024 Pazartesi 14:02
  • Özersay, Arıklı ile canlı yayında karşı karşıya gelme teklifini reddetti!22 Ocak 2024 Pazartesi 13:43
  • Girne’de 121 köpek kısırlaştırıldı22 Ocak 2024 Pazartesi 12:00
  • Bahçıvan arabadaki parayı çaldı22 Ocak 2024 Pazartesi 11:58
  • 1 Milyon TL’yi kazanan talihli ikramiyesini aldı!22 Ocak 2024 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti