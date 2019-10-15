  • BIST 95.353
  • Altın 282,139
  • Dolar 5,8876
  • Euro 6,4763
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen pedofil polis tuzağına düştü

» »
ABD'de çocuk tacizinden sabıkalı Tommy Lee Jenkins, internette kendisini 14 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtan polis tarafından tuzağa düşürülerek yakalandı.
14 yaşındaki çocukla buluşacağını sanarak 565 km yürüyen pedofil polis tuzağına düştü

Parası olmadığı için yaklaşık 565 kilometre yürüyen ve yoldan "Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce senden 500 çocuk yapmak istiyorum" diye mesajlar atan 32 yaşındaki adam, Indiana'dan Wisconsin'e gelişinde gözaltına alındı.

Tommy Lee Jenkins'in en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Polis sahte Facebook hesabı açtı

Winnebago polisinin açıklamasına göre, Jenkins, 1 Ekim'de Wisconsin polisinin "Kylee" adıyla açtığı sahte Facebook hesabından gönderilen arkadaşlık teklifini kabul etti.

Jenkins, çıplak fotoğraflarını istediği Kylee'yi Indiana'ya davet etti. Olumsuz yanıt alınca, parası olmamasına rağmen kendisinin oraya geleceğini söyledi ve Indianapolis'in Whitestown kasabasından Wisconsin'in Neenah kasabasına 108 saat sürecek bir yolculuğa çıktı.

 

Yoldan sık sık konum atan, selfie'ler gönderen Jenkins'in yolculuğunun kısa bir bölümünü kendisine acıyarak bilet alan bir kişinin yardımıyla otobüsle yaptığı belirtiliyor.

Tommy Lee Jenkins

Jenkins, Milwaukee'ye gelişinde kendisini Kylee olarak tanıtan polis müdürü yardımcısı ve FBI ajanları tarafından geçen Perşembe gözaltına alındı.

Tommy Lee Jenkins hakkında reşit olmayan yaştaki bir kişiyi bilgisayar yoluyla cinsel ilişkiye ikna etmeye çalışmak suçlamasıyla dava açıldı.

Bu suçun cezası 10 yıl hapisle müebbet arasında değişiyor.

23 Ekim'de mahkemeye çıkarılacak Jenkins'in 2011'de 7 ve 8 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun cinsel organlarına dokunduğu suçlamasıyla dört yıl gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.

'Çocuk tacizi salgını'

Wisconsin Başsavcısı Matthew D. Krueger Cuma günkü yazılı açıklamasında, "Ülkemiz bir çocuk tacizi salgınıyla karşı karşıya ve internet saldırganların işini kolaylaştırıyor" diyerek aileleri uyardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rihanna: Trump, Amerika'daki en akıl hastası insan10 Ekim 2019 Perşembe 21:11
  • Trump: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi10 Ekim 2019 Perşembe 11:15
  • ABD’de iki partiden Senato’ya Türkiye’ye ‘sert’ yaptırım tasarısı10 Ekim 2019 Perşembe 07:37
  • ABD'den ilk tepki: Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim09 Ekim 2019 Çarşamba 18:36
  • Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda09 Ekim 2019 Çarşamba 18:21
  • Graham: Size Suriye'ye girmek için yeşil ışık yakılmadı09 Ekim 2019 Çarşamba 18:05
  • Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi (Video)09 Ekim 2019 Çarşamba 16:11
  • Meksika'da resmi etkinliğe katılamayan belediye başkanı yerine maketini gönderdi08 Ekim 2019 Salı 11:01
  • Maduro: BM’den insani yardım gelmedi04 Ekim 2019 Cuma 09:14
  • İkinci buluşma olmayabilir: Genç adam aylar önce bizon saldırısına uğradığı parkta randevu verdi, kadın da boynuzlandı02 Ekim 2019 Çarşamba 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti